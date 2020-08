Shqiptarja Fatlinda Thaçi, violiniste me karrierë në Itali është rikthyer në vend për të realizuar amanetin e të ëmës së ndjerë.

Nënë Myzieni, e ëma e Fatlindës ndërroi jetë pak kohë më parë dhe si amanet kishte lënë që vajza e saj të luante me violinë tek varri pasi të ndërronte jetë.

Fatlinda ka luajtur me violinë në varrin e saj, foto të cilën e ndau me ndjekësit e saj në rrjetin social Facebook ku ka marre me dhjetra like dhe komente.