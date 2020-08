Kanadaja shtyn me 1 muaj kufizimet: Deri më 30 shtator kufijtë të mbyllur, kush kthehet futet karantinë

Kanadaja do të mbajë mbyllur edhe për 1 muaj kufirin. Ministri për Sigurinë Publike, Bill Blair bëri të qartë se deri më 30 shtator s’ka kufij të hapur, si dhe edhe qytetarët apo banorët e përhershëm që lejohet të hyjnë dhe do të kthehen gjatë kësaj periudhe nga vendet e tjera duhet të karantinohen për 2 javë.

Kjo masë e Kanadasë është në funksion të parandalimit të përhapjes së COVID-19, teksa mijëra shqiptarë jetojnë në shtetin verior të Amerikës së Veriut shumë prej të cilëve janë banorë të përhershëm apo dhe me nënshtetësi kanadeze.

Our government is extending the existing restrictions on international travel to Canada by one month – until September 30, 2020 – to limit the introduction and spread of COVID-19 in our communities. (1/2)

— Bill Blair (@BillBlair) August 28, 2020