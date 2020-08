The Guardian: Republikanët tradicionalë po heqin dorë para zgjedhjeve, ndoshta…

Kongresi kombëtar republikan nuk është gjë tjetër veçse një shfaqje e Trump. Të gjithë ata që po e mbështesin, janë familjarët e tij dhe delet e zeza. Sidoqoftë shumica e antarëve të familjes po tregojnë më shumë një rol mbështetës ndaj Trump. Megjithëse Don Jr mund të dëshirojë një karrierë politike në vazhdën e mandatit të dytë, ose të tretë, të babait. Në fund të fundit, ai është më i lidhuri politikisht me Trump, nisemi nga teoria e komplotit racist që në 2016-ën.

E gjithë kjo qasje mori nismën pas kritikave binëse dhe plan projekteve bindëse të kandidatit të partisë demokrate, Biden. Gjithashtu edhe protestat e njerëzve me ngjyrë, por jo vetëm.

Në shumë mënyra, konventa është një thirrje për partinë e vjetër Republikane. Audienca e synuar e di se nga kush nuk do të jenë të sigurt dhe e dinë se askush nuk është aq i pafuqishëm sa një njeri i bardhë. Por ata nuk e përmendin qartë racën, pasi audienca e tyre akoma ndihet pak e vështirë kur racizmi është shumë i qartë.

Në mënyrë të ngjashme, panorama jo e bardhë është aty për t’i thënë këtij publiku që, “Amerika nuk është një vend racist”. Edhe liberalët u tundën nga “goditjet e trupit” të republikanit të Karolinës së Jugut Tim Scott ndaj Bidenit. Ndërsa ai e portretizonte veten si produkt i “premtimit të udhëtimit amerikan”. Republikanët e moderuar të moshuar ndoshta mund të përpiqeshin fillimisht të dëgjonin mendimet e tyre.

Por këto mendime duket se për familjen Trump dhe një mori njerëzish të etur për para dhe pushtet, në një moment sulmi, qoftë dhe agreziv, janë ‘të dorës së dytë’.

Shumë njerëz kanë vërejtur mungesën e vendosjes së republikanëve. Sigurisht, lideri i mazhorancës së Senatit, Mitch Mçonnell dhe udhëheqësi i pakicës së Shtëpisë, Kevin Mçarthy, të dy do të flasin, por ende janë të përjashtuar nga axhenda e Trump.

Në një kthesë krejt të re për “Jo Platformë”, Komiteti Kombëtar Republikan njoftoi me krenari se nuk do të kishte një platformë të re për zgjedhjet e vitit 2020. Washington Post pretendoi se kjo do të thotë se “partia republikane nuk është asgjë”. Por kjo është padyshim e gabuar. Trump është platforma! Dhe deri tani, edhe Post duhet të dijë se për çfarë po qëndron Trump: për autoritarizëm, korrupsion, egocentrizëm, nativizëm dhe populizëm. Siç kam argumentuar më parë, demokracia amerikane nuk po vdes në errësirë. Po vdes në pamje të qartë … nëse po vdes fare, por kjo varet nga populli amerikan dhe vota e tij.

Një tjetër mendim popullor është se konventa Republikane tregon se Trump tani kontrollon plotësisht partinë. Mbi të gjitha, ai është platforma dhe shumica e folësve janë ose familjarë të tij ose miq të tij personalë që tregojnë “përkushtim të afërt shpirtëror”. Përfaqësuesi i Floridës, Matt Gaetz e vlerësoi atë si “një ndërtues – një vizionar”, ndërsa mjeshtri i grindjes së djathtë, Charlie Kirk, e quajti atë “truproja e civilizimit perëndimor” dhe “kujdestari i Amerikës”.

Supozimi i mbulimi mediatik të konventës është se Trump ka mposhtur partinë larg ish-institucionit republikan, dhe se partia republikane tani është partia e familjes Donald Trump apo edhe vetë Trump. Dikush e vendosi edhe në Tëitter: “RNC është bërë TNC”. Por mbase gjërat janë pak më komplekse se kaq. Ndoshta institucioni republikan ka vendosur për këtë.

Ndërsa kampi Trump po bëhet më i fortë, dhe ka një bazë rinore entuziaste dhe të mobilizuar, i duhet të paktën një mandat më shumë që Donald Trump të sfidojë vërtet institucionin republikan, brenda partisë dhe lëvizjes më të gjerë konservatore. Në këtë mënyrë kuptojmë se zgjedhjet e nëntorit nuk kanë të bëjnë vetëm me “shpirtin e Amerikës”, por shpirtin, nëse ka një, të partisë Republikane.

Ky është një shkim editorial për The Guardian, i shkruajtur nga Cas Mudde, profesori UGAF i Stanley Ëade Shelton për çështje ndërkombëtare në Universitetin e Xhorxhisë, autori i The Right Right Today (2019), dhe drejtuesi i podcastit të ri Radikaal. K.K/LajmiFundit.al