Rama nga Vjena: Deklaratat e Mitsotakis nuk kanë lidhje me detin e Shqipërisë

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nga Vjena ku ndodhet në mbledhjen e Këshillit Special të OSBE-së u shpreh se zgjerim i Greqisë me 12 milje në detin Jon nuk ka lidhje me paktin që po negociohet me Greqinë.

“Deklaratat e kryeministrit grek për zgjerimin e ujërave të Greqisë nuk ka lidhje me ujërat tanë dhe me marrëveshjen që po punojmë dhe nuk e kemi arritur akoma me palën greke, nuk ka lidhje me asgjë me ato që janë thënë në mënyrë të qëllimshme. Shtrirja në 6 milje është një e drejtë e cdo vendi, Shqipëria e ka ushtruar, ne jemi shtrirë në ujërat tanë me 6 miljet që në vitin 1990. Mes ujërave territoriale ka ujëra ndërkombëtare, njëlloj sikur ka rrugë mes vendbanimeve dhe shteteve për të kaluar, ka edhe rrugë për të kaluar në det që janë të përbashkëta dhe marrja nga kjo rrugë e përbashkët në mënyrë simetrike të përcaktuar nga konventa, është e drejtë e cdo shteti.

Disa thonë shiko ca bëhet mes Turqisë dhe Greqisë, nuk ka lidhje me këtë aspekt. Ajo që ndodh mes Turqisë dhe Greqisë është një mosmarrëveshje për delimitimin e ujërave territoriale, që ne jemi duke e trajtuar në mënyrë konstruktive po për të cilën nuk kemi një rezultat përfundimtar dhe dakordësimin e dy palëve. Pra, hartat që dalin janë spekulime që nuk kanë lidhje me realitetin. Një marrëveshje ndërshtetërore nuk bëhet dot fshehurazi. Qëndrimi jonë është i qartë dhe puna me palën greke është konstruktive por deklarata e bërë, është pa lidhje me temën, nuk lidhje” tha ai.