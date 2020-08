Horoskopi per diten e sotme, 28 gusht 2020

Dashi

Kur jeni duke punuar drejt një qëllimi, ju keni çdo të drejtë të përdorni të gjitha aftësitë tuaja, jo vetëm inteligjencën tuaj. Nxirrni armën tuaj sekrete, sharmin tuaj të lezetshëm! Njerëzit pëlqejnë të trajtohen mirë, dhe ju e dini se si të forconi egon e dikujt pa kaluar vijën e kuqe.

Demi

Aventurat e reja mund të presin. Mos nxitoni që të nisni ndonjë ndonjë projekt të ri. Ndihuni i kënaqur me atë që po bëni aktualisht Sot eshtë një ditë paqësore, madje e dashur, që mund të mos jetë e jashtëzakonshme, por do të jetë shumë e këndshme.

Binjakët

Fokusi juaj duhet të jetë që të nxitni sa më shumë argëtim gjatë ditës tuaj. Festimet mund të ndodhin për çfarëdo arsye në çdo kohë, kështu që mos merrni asgjë seriozisht. Gjërat po shkojnë mirë, dhe ju e meritoni atë. Njerëzit zbavitës janë të etur për të ndarë tregimet e tyre zbavitëse me ju.

Gaforrja

Natyra aktive e ditës mund të shërbejë si një shpërqendrim i mrekullueshëm. Zhytuni në kaos dhe shijojeni duke lënë trurin të zgjidhë çfarëdo problemi. Puna është një shpëtim i shkëlqyeshëm për ju, kështu që duhet të përfitoni nga ajo sot.

Luani

Shtë një ditë e fortë për konsensus. Të tjerët do të bien dakord me ju, dhe ju ka shumë të ngjarë të pajtoheni me ta. Të gjithë janë në të njëjtën faqe, që do të thotë se projektet e mëdha mund të ecin përpara më shpejt. Kjo është gjithashtu një ditë e shkëlqyeshme për zgjidhjen e konflikteve në shtëpi. Dashuria që ndani është më e madhe se gjithçka tjetër.

Virgjëresha

Një blerje e përbashkët që ju dhe partneri juaj keni bërë kohët e fundit, papritmas mund të duket si një gabim sot, ose sepse po shkakton një tension midis jush ose sepse po e kuptoni se nuk ju duhet vërtet. Ndani shqetësimet tuaja sa më shpejt të jetë e mundur. Të dy mund të dilni në një zgjidhje së bashku, ashtu siç gjithmonë ndodh!

Peshorja

Sot do të keni vëmendje pozitive nga dikush dhe kjo do të jetë një super kohë për egon tuaj! Dikush ka qenë në kërkim të një ndikimi intrigues në jetën tuaj pavarësisht nëse jeni gati për të apo jo. Ju keni shumë energji të sigurt, dhe gjithçka do të funksionojë për ju.

Akrepi

Të bësh sakrifica nuk është kurrë shumë argëtim, por nëse i dorëzohesh kërkesave të dikujt tjetër, do t’i bësh gjërat shumë më lehtë. Cdo konflikt që hasni nuk është një betejë për tu fituar. Disa prej tyre janë vetëm rreziqe që duhet të anashkalohen. Dikush do t’ju kërkojë të hiqni dorë nga diçka për hir të një marrëdhënie.

Shigjetari

Cdo gjë në të cilën jeni të përfshirë duket se po ecën mirë tani. Nuk duket se do të ketë zjarr për të shuar sot, kështu që do mund të pushoni dhe të përdorni kohën tuaj të lirë ashtu si do të donit.

Bricjapi

Sigurisht, zakonet tuaja të vjetra janë të këndshme dhe të rehatshme, por ato janë të vjetra! Largohuni nga rutina juaj e rehatshme dhe tregohuni pak më të rreptë me veten tuaj. Thjesht provojeni dhe sigurisht që do t’ju pëlqejë sepse kjo do të rrisë shanset tuaja per sukses.

Ujori

Ju keni disa ndjenja të thella për karrierën tuaj që nuk do të ikin për një kohë të gjatë. Ndërsa një bashkëpuntor mund të duket si një pengesë për suksesin tuaj, gjasat janë që prej tij të nisë përparimi juaj.

Peshqit

Kur e dini se keni të drejtë, keni të drejtë! Dëgjoni çfarë po të thotë ai zë i vogël në kokë sepse është një pasqyrë të paçmuar që ju nevojitet. Zgjedhja e rrugës së duhur nuk duhet të jetë diçka që ju e diskutoni me ditë. Ajo duhet të jetë diçka që ju thjesht bëni./bw