“Hapu det se vajmedet ka dalë të të mbrojë Lulzimi me PD”, Rama i përgjigjet opozitës: Shyqyr që su more me…

Kryeministri Edi Rama i përgjigjet PD për kufirin detar me Greqinë.

“Hapu det se vajmedet ka dalë të të mbrojë Lulzimi me PD!Të qash për ata që vazhdojnë e hanë për djathë sapunin e PD apo të qeshësh me këtë Artist që s’e ka shokun për të bërë sikur?Je i madh Lul, sinqerisht, shyqyr s’u more me shitje djathi se do kishim mbetur pa copën e sapunit”, shkruan Rama.