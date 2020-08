Horoskopi për ditën e sotme, 27 gusht 2020

Dashi

Sado e përkushtuar të jeni për miqtë dhe të dashurit tuaj, nuk mund të jeni përgjegjës për ta. Kështu që nëse njëri prej tyre përfshihet nga telashet sot, duhet të mendoheni dy herë përpara se të futeni për t’i mbrojtur ata. Duke vepruar kështu, ju mund të fusni veten në një situatë shumë më komplekse sesa e kuptoni.

Demi

Energjia e një personi me të cilin mund të keni të bëni sot do të jetë më pak se ideale, kështu që do të varet nga ju që të ruani ekuilibrin dhe ta mbani bisedën pozitive. Për fat të mirë, ju jeni në një fazë shumë pozitive të komunikimit. Nëse një ndërveprim merr një kthesë të çuditshme, do të jeni gati për ta kthyer atë në një rrugë më produktive.

Binjakët

Nëse e nisni ditën tuaj duke vrapuar sot, do të keni mundësi të bëni punën tuaj më herët, që do të thotë se do të keni më shumë kohë të lirë për të bërë gjithçka që dëshironi! Nëse jeni ndier pak të tronditur nga gjithçka, përpiquni të merrni pak kohë më vonë. Përdorni kohën tuaj me mençuri.

Gaforrja

Edhe nëse nuk dini se si t’ia shprehni ndjenjat tuaja dikujt sot, çdo lloj komunikimi do të jetë i mirë. Filloni një bisedë. Kjo është gjithçka që ka vërtet rëndësi. Mos u shqetësoni se nuk jeni mjaft i zgjuar, artikuloni siç duhet dhe me seriozitet. Toni i diskutimeve tuaja do të jetë organik.

Luani

Një mik apo bashkëpunëtor po bën diçka interesante me jetën e tij, dhe ti do të dëshiroje të bëje të njëjtën gjë. Atëherë, çfarë po ju ndalon? Ju nuk keni nevojë për më shumë burime sesa keni tashmë.Thjesht përdorni kreativitetin tuaj. Kaloni më shumë kohë kohë me lloje të ndryshme njerëzish!

Virgjëresha

Telefonojini dikujt që i besoni sot dhe zbuloni nëse është i lirë për një bisedë. Flisni hapur mbi temat që ju shqetësojnë dhe ju do të ushqeni këtë marrëdhënie. Komunikimi është mënyra më e mirë për të punuar mbi çfarëdo lloj gjëje që jeni konfuz tani.

Peshorja

Syri juaj i mprehtë mund të ndihmojë dikë sot kur të kuptoni se ai ka harruar një detaj shumë të rëndësishëm. Sa i përket aspektit profesional, gjasat janë që të merrni informacione të rëndësishme që mund të kenë ndikim në të ardhmen tuaj.

Akrepi

Të ndalosh ndjenjat e tua të vërteta për një person mund të duket si një strategji e mençur. E dini, nëse nuk mund të thoni diçka të këndshme, është më mirë të mos thuash asgjë fare. Lirohuni dhe ndjehuni të lirë të ndani mendimet tuaja të vërteta.

Shigjetari

Mos u shqetësoni. Lufta për pushtet që keni me një figurë autoriteti nuk do të krijojë tension të zgjatur në jetën tuaj. Këto gjëra ndodhin herë pas here, dhe ato thjesht janë pjesë e marrëdhënieve me njerëzit e fuqishëm. Në një farë mënyre, ato janë mjete arsimore shumë efektive.

Bricjapi

Nuk keni nevojë të kontrolloni plotësisht çdo gjë që po ndodh në botën tuaj në mënyrë që të kuptoni se çfare po ndodh në aspektin profesional. Por do të ishte një ide shumë e mirë që të hidhni një vështrim tjetër mbi projektet tuaja dhe ato që synoni të realizoni sa më shpejt.

Ujori

Ju jeni mjaft i zgjuar që ta dini se duhet të keni kujdes në marrëveshjet e biznesit, kështu që mos dëgjoni kur dikush ju inkurajon të fusni veten në projekte të rrezikshme financiare. Ky person po fyen inteligjencën tuaj duke menduar se nuk e dini se asgjë në jetë nuk është falas.

Peshqit

Nëse dikush duket shumë kritik për diçka që thoni ose bëni sot, përpiquni të mos e merrni personalisht. Mos filloni të dyshoni në gjykimin e tyre tani vetëm sepse ata mund të mos ju tregojnë atë që dëshironi të dëgjoni. Në raport me partnerin, planifikoni ndonjë mbrëmje romantike./bw