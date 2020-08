Me kalimin e viteve parqet nuk do te jenë më të mbushura plot me fëmijë por do të ketë më shumë të moshuar.

Sipas një studimi të OKB në Shqipëri parashikohet që në 2050 numri i konsumatorëve mbi 65 vjeç të jetë sa gjysma e numrit të punonjësve të të gjitha moshave.

Kjo do të sillte uljen e pensioneve duke qenë se nuk ka mjaftueshëm kontribues për ta.