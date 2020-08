PD: Rama hesht tani që Greqia zgjeron ujërat territoriale me 12 milje në Detin Jon

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Tritan Shehu shprehet se pasi rrëzoi marrëveshjen e detit të vitit 2009, kryeministri Edi Rama hesht tani që Greqia do të zgjerojë ujërat territorial në Detin Jon me 12 milje.

Shehu nënvizoi se janë këto veprime në politikën e jashtme e rajonale që i kanë sjellë vendit dëme të pallogaritshme.

“Rama hesht tashti qe Greqia zgjeron ujrat e saj territoriale ne 12 milje ne Detin Jon! Qe ne fillim dua te theksoj se ne parim eshte e drejta e Greqise te beje perpjekje te tilla. Ceshtja qendron te Rama, i cili dje anatemoi deri sa e rrezoi Mareveshjen e vitit 2009, me e mira e mundeshme e realizuar e me distance 6 milje, me tej pengoi dergimin ne Hage ne mirekuptim te te dy paleve te ceshtjes kur dhe Greqia ne ate periudhe nuk e kundeshtonte, duke kaluar nga shkaterrimi aventuresk i maredhenieve strategjike me ate vend, ne humbje te plote dinjiteti me “kenge e valle”. Jane pikerisht keto veprime absurde e te qellimeshme rilindase ne politiken e jashteme e Rajonale, qe i kane sjelle vendit tone deme te pa llogaritshme ne maredheniet e pozicionin tone, ne procesin tone te integrimit e humbjen e rolit per stabilitetin e Rajonit, rol qe tashme i ka kaluar Vucic.”

Sipas demokratit, qeveria tashme nuk ka as tagrin, as te drejten morale e politike që të negocioje per te tilla çështje, duke shtuar se gjejnë zgjidhje vetëm me qeverinë e re demokratike.

“Jane keto pasojat e nje politike te tille kokeposhte te kesaj Rilindje prej periudhes ne opozite te saj, qe sot e kane komplikuar dhe e komplikojne shume gjendjen ne Rajon, pozicionin tone, duke veshtiresuar zgjidhjen perfundimtare te ceshtjeve te hapura, duke na handikapuar ne rol. Kjo Qeveri ne “ikje” pergjegjese direkte per cfare “gatoi”, tashme nuk ka as tagrin, as te drejten morale, politike a legale te negocioje per te tilla ceshtje, qe perfundimisht do te gjejne zgjidhje me Qeverine e re demokratike, nen nje fryme bashkepunimi e pergjegjeshmerie te thelle, qe do te forcoje stabilitetin e Rajonit e do te vendose perseri vendin tone ne pozicionin e domosdoshem per kete.”

Kryeministri Kiriakos Micotakis njoftoi këtë të mërkurë se me anë të një projekt-ligji, i cili do t’i paraqitet menjëherë Parlamentit, Greqia do të zgjasë kufirin në Detin Jon nga 6 në 12 milje.