Gazetarët e “Zërit të Amerikës” detyrohen të kthehen në shtëpi, USAGM-ja nuk u rinovon vizat

Këtë javë, Valdya Baraputri ishte planifikuar të raportonte drejtpërdrejt nga Kuvendi Kombëtar Republikan. Në vend të kësaj, ajo dhe një koleg i saj hipën në një avion për t’u kthyer në vendin e origjinës, Indonezi, pasi Agjensia e Shteteve të Bashkuara për Median Globale (USAGM) nuk u rinovoi vizat J-1 që u mundësonin atyre të punonin për “Zërin e Amerikës”.

Valdya Baraputri është një prej të paktën 15 gazetarëve të shërbimeve të “Zërit të Amerikës” në gjuhë të ndryshme që pritet të kthehen në vendet e tyre të origjinës gjatë javëve të ardhshme. Përtëritjet e vizave J-1 erdhën ndërsa drejtuesit e rinj të USAGM-së kanë nisur rishikimin e lejeve të specializuara të hyrjes për individë me aftësi të veçanta.

Vizat e të paktën 20 gazetarëve, mes tyre edhe disa që kanë ardhur nga vende autoritare, do të skadojnë deri në fund të vitit. “Zëri i Amerikës” i cili transmeton në 47 gjuhë të ndryshme, mbështetet tek njohuritë e specializuara rajonale, kontaktet dhe aftësitë gjuhësore të ofruara nga gazetarët e saj që vijnë nga e gjithë bota.

USAGM-ja, që mbikëqyr “Zërin e Amerikës” dhe katër agjenci të tjera, njoftoi muajin e kaluar se po kryente një vlerësim rast pas rasti të aplikimeve për rinovim e vizave J-1. Shefi ekzekutiv është përgjegjës për dhënien e miratimit përfundimtar për rinovimin e vizave të paraqitura nga gazetarët.

Ata që kanë vizë J-1 në “Zërin e Amerikës” thonë se agjensia nuk arriti të komunikojë qartë me ta lidhur me statusin e tyre. Anëtarë të Kongresit, ekspertë të të drejtave të medias dhe ish-anëtarë të stafit me pozicione të rëndësishme në USAGM thonë se rishikimi i vizave është një nga disa çështjet shqetësuese që po trajton Michael Pack që prej momentit që u emërua shef ekzekutiv në muajin qershor. USAGM-ja nuk iu përgjigj kërkesave të Departamentit të Marrëdhënieve me Publikun në “Zërin e Amerikës” për komente apo të dhëna më të fundit që lidhen me shqyrtimin e vizave.

Në një deklaratë të premten, ligjvënësi Eliot Engel, kryetar i Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë në Dhomën e Përfaqësuesve tha se USAGM-ja dështoi t’i kthejë përgjigje Kongresit mbi procesin e rinovimit të vizave.

“Nuk është e drejtë që një agjenci qeveritare amerikane të krijojë një frikë e pasiguri të tillë tek ata njerëz të cilëve u kemi kërkuar të bëjnë punën”, tha zoti Engel. “Përpjekjet e Kongresit për të kërkuar përgjigje nga USAGM-ja për këtë çështje janë përballur me heshtje. Është e qartë se agjensia thjesht po përpiqet të tejkalohen afatet derisa gazetarët të detyrohen të largohen”, shtoi ai.

Ata që kanë vizë J-1 dhe i druhen persekutimit nëse kthehen në vendet e tyre të lindjes kanë të drejtë të kërkojnë azil, thotë zoti Yale-Loehr. Zonja Baraputri, e cila bashkëdrejton një program javor lajmesh për shërbimin indonezian të VOA-s, thotë se është shumë më e lehtë për të mbuluar nga SHBA-ja çështje që konsiderohen të ndjeshme në Indonezi.

Krahas humbjes së vendit të punës, gazetarët janë të detyruar të kthehen në vendet e tyre gjatë pandemisë së koronavirusit. Në rastin e zonjës Baraputri, asaj do t’i duhet të paguajë dy javë qëndrim në një hotel ku do të kryejë karantinën përpara se të kthehet në shtëpinë e saj në Xhakartë. (burimi: VOA)