Universitetet organizojnë ceremoninë e diplomimit virtualisht, me avatar të personalizuar

Në universitetet në mbarë botën, ceremonitë e diplomimit ofrojnë një festë për arritjen arsimore, së bashku me familjen dhe miqtë. Këtë vit është e pamundur për shkak të pandemisë.

Duke e përqafuar këtë normë të re, një universitet ka krijuar një mënyrë unike për t’u dhënë studentëve gradat e tyre, duke përdorur realitetin virtual.

Në realitetin virtual studentët do të kenë avatarin e tyre personal. U ndërtuan më shumë se 2,000 avatarë për studentët nga Instituti Indian i Teknologjisë (IIT) Bombaj. Njëra prej ceremonive u mbajt ditën e diele.

Festimi unik, i krijuar për t’ju përmbajtur masave të koronavirusit, u transmetua në dy kanale televizione lokale, si dhe në YouTube dhe Facebook Live, sipas një deklarate nga Byroja e Informacionit për Shtyp të qeverisë indiane (PIB).

“Instituti mendoi më së miri që të organizojë një mbledhje të tillë VR për studentët që do të diplomoheshin, në mënyrë që të mos e rrezikonin shëndetin e tyre, por në të njëjtën kohë, duke mos i privuar ata nga ndjenja e arritjes dhe krenarisë.”, thuhet në deklaratë.

IIT është një nga universitetet më prestigjioze teknike në Indi, i njohur për prodhimin e titanëve të Silicon Valley të tilla si CEO i Google Sundar Pichai.

Studentët ishin gjithashtu në gjendje “të bridhnin rreth një kampusi virtual, të vizitojnë hostelet dhe departamentet e tyre në mënyrë virtuale, dhe të takojnë miqtë dhe fakultetin e tyre,” tha PIB.

Studentët gjithashtu postuan në internet përvojën që përvetësuan. K.K/LajmiFundit.al

LIVE from #IITBombay Virtual Convocation:

President of India's Medal for 2020 goes to Sahil Hiral Shah, https://t.co/EdUFpsUBTU in Computer Science & Engineering

Check out virtual avatar of the student receiving medal from Chief Guest and Nobel laureate Prof. @FDuncanMHaldane pic.twitter.com/XAOOXxqkNy

— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) August 23, 2020