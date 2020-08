Shtërngata dhe rrëbeshe shiu, ja si do të jetë moti për ditën e sotme

Ditën e martë moti do të nisë i kthjellët në të gjithë vendin. Më pas me kalimin e orëve dhe kryesisht në mesditë nis shtimi i vranësirave mesatare deri të dendura.

Vranësirat deri në orët e drekës do të shoqërohen me reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave dhe stuhive shoqëruar me shkarkesa elektrike.

Lokalisht dhe në kohë afatshkurtër reshjet edhe në formën e rrebesheve shoqëruar me breshër. Pas orëve të pasdites përsëri mot me kthjellime e vranësira kalimtare. Era do të fryjë juglindje dhe verilindje e lehtë e mesatare në bregdet, duke u pasuar nga valëzim i forcës 2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Shkodër 22/31 Diell shi

Kukës 18/27 Diell shi

Lezhë 22/32 Diell shi

Dibër 16/25 Diell shi

Durrës 23/28 Diell shi

Tiranë 23/30 Diell shi

Elbasan 22/31 Diell shi

Berat 17/33 Diell shi

Vlorë 19/28 Diell shi

Korcë 17/27 Diell shi

Gjirokastër 18/32 Diell shi

Sarandë 19/29 Diell shi