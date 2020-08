Horoskopi për ditën e sotme, 25 gusht 2020

Dashi

Ju duhet të besoni sytë dhe veshët tuaj, jo ato që dikush tjetër ju thotë të besoni. Mos lejoni që një bandë nxitësish të ndezin telashe midis jush dhe miqve tuaj. Lajmet tronditëse që ata kanë për ju thjesht nuk mund të jenë të vërteta, dhe ju duhet ta mbani mend këtë.

Demi

Ashtu si bashkëngjitjet e postës elektronike mund të përmbajnë viruse që e dëmtojnë kompjuterin tuaj, disa nga lidhjet në jetën tuaj mund t’ju bëjnë të sëmurë! Ju nuk keni nevojë për tendosje shtesë në trurin tuaj. Personat që nuk ju pëlqejnë, shmangini.

Binjakët

Nëse mendoni se nuk keni kohë të mjaftueshme për të marrë pjesë në detajet ose veprimet që kërkon kjo ditë, duhet të riorganizoni ditën tuaj për të fituar kohë. Gjërat kanë mbetur vetëm për shumë kohë, dhe ato kërkojnë vëmendjen tuaj. Mos humbisni më shumë kohë.

Gaforrja

Planet dhe rutinat tuaja papritmas mund të tronditen pa paralajmëruar. Mos u habitni nëse papritmas ndryshon një marrëdhënie afatgjatë ose miqësi e vjetër. Vendimet e mëdha mund të sjellin pasoja të mëdha edhe më tej. Vetëm përpiquni të shkoni me rrjedhën dhe mos bëni asgjë të nxituar.

Luani

Shkuarja me rrjedhën është një taktikë shumë më e mirë për ju sot sesa noti kundër rrymës. Mos jini të nxituar ose luftues. Nuk është se ju nuk duhet të shprehni mendimet tuaja ose të bëni atë që dëshironi të bëni, është thjesht se nuk duhet ta bëni atë nëse ju vë në një kurs tjetër nga të gjithë të tjerët.

Virgjëresha

Ndonjëherë nuk e kuptoni se çfarë dite të shkëlqyeshme po kaloni deri sa të përfundojë. Sot, ju duhet të jetoni në atë moment dhe të freskoni çdo moment të kohërave të mira ndërsa ndodhin. Thjesht duhet të hapësh sytë dhe t’i shohësh ato. Mos e humbni energjinë tuaj duke u ndalur te problemet.

Peshorja

Do të bëhet e dukshme sot se dikush që ka qenë i mbushur me ide të shkëlqyera, është gjithashtu plot premtime boshe. Ata nuk po bëjnë asgjë për të ndërtuar planet e tyre ose për të ndjekur ato që ju thanë se do të bënin, dhe ata nuk tregojnë asnjë shenjë të ndryshimit së shpejti. Hyr në veprim për të realizuar gjërat tani.

Akrepi

Intuita juaj po funksionon mirë dhe keni një pamje të qartë të asaj që po vjen. Ju mund të merrni disa lajme pozitive. Ju madje mund të keni një mundësi të shkëlqyeshme që zhvendos trajektoren tuaj të karrierës. Ky fillim mund të duket i vogël, por mund të shndërrohet në diçka të mahnitshme gjatë disa muajve të ardhshëm.

Shigjetari

Eshtë koha për t’u pranuar se ka disa gjëra që janë jashtë kontrollit tuaj. Ndaloni së godituri kokën kundër këtij muri dhe thuajini vetes se mund të provoni përsëri në një datë të mëvonshme, kur gjërat janë më shumë në favorin tuaj. Kjo nuk është një ditë e mirë për të shtyrë fatin tuaj.

Bricjapi

Mundohuni të mos i merrni gjërat shumë seriozisht sot, pavarësisht situatës suaj. Edhe pse mund të keni një ndjenjë në rritje të përgjegjësisë për diçka, nuk është e nevojshme të ndjeheni sikur është një ngarkesë. Pra, lehtësohuni dhe ndjehuni të lirë të bëni edhe disa shaka për situatën tuaj.

Ujori

Jo të gjithë do të jenë në gjendje të bien dakord për mënyrën e duhur për të bërë gjërat sot, por ju duhet ta kuptoni se gjithë kjo mosmarrëveshje është mjaft frymëzuese! Kini kujdes kur merreni me njerëz të tjerë dhe dëgjoni sugjerimet e tyre me një mendje të hapur.

Peshqit

Ju keni një sy të fortë kritik tani, gjë që ju bën të shkëlqyeshëm në zbulimin e lojërave të gabuara. Në aspektin sentimental sugjerohet të jeni të durueshëm, të mos flisni pa u menduar dhe pa patur të gjitha faktet përpara. Vetëm kështu do të arrini të tejkaloni çdo keqkuptim./bw