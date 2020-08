Biden ja vështirëson garën Trump, prezanton planin 400 miliardë dollarë për të zgjidhur ndryshimet klimatike dhe ekonominë e njerëzve me ngjyrë

Demokratët e Senatit të martën zbuluan një plan të gjerë për të trajtuar ndryshimin e klimës. Projekti i bën thirrje qeverisë së SHBA të shpenzojë më shumë se 400 miliardë dollarë në vit për të eleminuar emetimet e gazrave serë deri në vitin 2050.

Plani është debatuar nga demokratët prej kohesh në senat por ata shprehen se për sa kohë në pushtet do të jenë republikanët asgjë nuk do të ndryshojë. Vetëm nëse zgjedhjet e nëntorit ndryshojnë krahë.

Administrata Trump ka minimizuar rreziqet e ndryshimit të klimës dhe uljen e rregulloreve në industrinë e karburanteve fosile. Plani i ofruar nga Demokratët e Senatit gjithashtu kërkon reformimin e ligjeve për lobim.

Plani i Demokratëve të Senatit synon krijimin e të paktën 10 milion vendeve të punës në fusha si prodhimi i energjisë së pastër dhe hulumtimi dhe zhvillimi i teknologjive të reja, thuhet në raportin e Komitetit të Posaçëm të Demokratëve të Senatit për Krizën e Klimës.

Raporti thotë se vlera e çmimit, e barabartë me rreth 2% të produktit të brendshëm bruto amerikan, justifikohet me urgjencën e krizës dhe përçarjen ekonomike shumë më të shtrenjtë të shkaktuar nga ndryshimi i temperaturave.

“Nuk ka asnjë skenar të zbatueshëm në të cilin vendi ynë shmang shpenzimet e konsiderueshme,” thuhet në raport.

Raporti, më shumë se 200 faqe i gjatë, përshkruan një sërë synimesh të politikave për të ndihmuar në eliminimin e emetimeve gjatë krijimit të vendeve të punës në industri si energjia elektrike, bujqësia dhe transporti. Të paktën 40% e përfitimeve të cilat shkonin për klimën, me projektin e republikanëve, këto do t’u jepeshin njerëzve me të ardhura të ulëta dhe me ngjyrë, thuhet në raport.

Trump dhe disa republikanë kanë thënë që shkenca e ndryshimit të klimës nuk është zgjidhur dhe argumentoi se një ndryshim i shpejtë në energjinë e rinovueshme mund të destabilizojë rrjetin, të rrisë kostot e energjisë elektrike dhe të vrasë punën në shpime, miniera dhe industri të tjera. K.K/LajmiFundit.al