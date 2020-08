Shpërthen rregullatori i bombolës së oksigjenit në dhomën ku trajtohej i sëmuri me Covid, një i lënduar

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Urgjencën e Spitalit të Përgjithshëm në Ferizaj, ku një bombol oksigjeni ka shpërthyer dhe për pasojë ka plagosur një person.

Ngjarja ka ndodhur në një dhomë ku kishte të sëmurë me COVID-19. Rregullatori i njërës prej bombolave ka shpërthyer duke shkaktuar kështu lëndime te një person i cili po qëndronte në spital bashkë me babanë i cili është me koronavirus. Ai lëndoi dorën, duke i dalë në mbrojtje babait me COVID-19. Ky fakt është konfirmuar për Express nga drejtori i Shëndetësisë në këtë komunë, Bekim Ademi.

Ademi e ka quajtur këtë incident të vogël. “Po ka pasur një incident të vogël ku ka pëlcitur rregullatori i bombolës dhe jo bombola, dhe ka lënduar lehtë dorën njëri nga përcjellësit e pacientit”, ka deklaruar Ademi.