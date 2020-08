“Pse me flet?”/ Dalin detaje te tjera nga plagosja ne Pogradec

Të tjera detaje dalin nga ngjarja në Pogradec, ku një 30-vjeçar mbeti i plagosur pas një konfikti me fqinjin e tij.

Autori i plagosjes identifikohet si Fatos Cocka, i cili ka kanosur me mjet preres dhe sëpatë 30-vjecarin Dorjan Rusi, e per pasoje ky i fundit ka marre plage ne trup, ndersa mesohet se eshte ne gjendje te rende në reanimacion.

Bëhet me dije se fillimisht, sherri nisi në lokalin e fshatit me pretekstin “Pse me flet”. Teksa Dorjan Rusi po largohej drejt banesës së tij, autori e ndoqi nga pas dhe e goditi me mjete të mprehta.

Nderkohe, autori i ngjarjes është shoqëruar në ambientet e Komisariatit për veprime të mëtejshme proceduriale.