Ndeshja Tirana-Partizani, policia ndryshon sektorët në stadium

Pas reduktimit të numrit të tifozëve të kuq që do të jenë të pranishëm në “Selman Stërmasi” për derbin me Tiranën, forcat e rendit për arsye sigurie, pas inspektimit që i kanë bërë impiantit të saporikonstrukturuar, kanë vendosur të ndryshojnë edhe sektorët ku do të akomodohen mbështetësit e Partizanit.

Klubi i Tiranës në një njoftim zyrtar ka saktësuar se për tifozët miq do të jenë në dispozicion Tribunat B1, B2, H1 dhe H2, pasi forcat e rendit nuk kanë dashur që tifozëritë të jenë përballë njëra-tjetrës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Shitja e biletave sipas njoftimit të Tiranës, ka nisur masivisht vetëm në orët e pasdites të së Dielës, dhe shkak për këtë vonesë janë bërë elementët e sigurisë që u janë shtuar biletave. Partizani do të ketë në dispozicion pak më shumë se 2000 bileta, madje pjesa dërrmuese është prenotuar nga tifozët ultras.

Numri i biletave që do të jetë treg gjatë paradites së kësaj të Hëne do të jetë i kufizuar, pasi ta pashitura kanë mbetur vetëm disa qindra. Për shkak të interesimit të madh nga të dyja tifozëritë, “Selman Stërmasi” do të jetë i mbushur në kapacietet të plotë, pra me mbi 9 mijë tifozë.ssport

Sektoret e Tiranes

Tribuna A1 – 2500 leke (te reja)

Tribuna A2 – 2000 leke

Tribuna C1/C2 – 600 leke

Tribuna D1/E/F/G1 – 600 leke

Tribuna D2/G2 – 500 leke

Sektoret e Partizanit

Tribuna B1 – 2500 leke (te reja)

Tribuna B2 – 2000 leke

Tribuna H1- 600 leke

Tribuna H2 – 600 leke