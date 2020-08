Mjeku propozon tjetër izolim dhe mbylljen e kufirit, Shefi i Urgjencës: Lexojeni me kujdes dhe bëhuni të arsyeshëm

Shefi i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj, ka sjellë shembujt e fundit në Itali, ku flet për një rritje të dukshme të rasteve me Covid, që sipas ekspertit italian, duhej të ishin shmangur.

Duke iu referuar Andrea Cristiani, një virolog i njohur, studiues dhe pedagogu të mjekësisë nga Padova, Brataj thotë se do të ishte më mirë rikthimi i izolimit në zonat ku ka vatra të nxehta.

Ai thotë se turizmi dhe lëvizja e emigrantëve po bëhen faktorët kryesorë të përhapjes së virusit.

“Në atë pikë do të duhet të jetë e qartë se zonat, ku ndodh kjo, duhen mbyllur menjëherë”, thotë Brataj, duke iu referuar mjekut italian, që propozon sërish edhe mbylljen e kufijve.

E plotë nga Skënder Brataj:

Duhet ta lexoni. Me qetësi dhe racionalitet.

Prof. A. Crisanti: “Nuk jam optimist, duket qartë se brenda 10-20 ditëve do të arrijmë të paktën një mijë raste pozitive ditore. Ajo që nuk mund të shpjegohet është se sa më shumë të rriten pozitet e reja, aq më shumë rriten shanset për të pasur pacientë në reanimacion. Dhe për të parë një rritje të vd.ekjeve, fatkeqësisht”.

‘ Ata kanë shkaktuar dëme të mëdha. Fatkeqësisht, tashmë sot shohim, dita-ditës, duke rritur pacientët në ICU në Itali. Ende janë numra të qëndrueshëm, por duhet të shohim se çfarë do të ndodhë me këtë rritje të qëndrueshme të rasteve, – shton ai

Fatkeqësisht dinamikat e epidemisë tani janë të qarta, norma e rritjes është e vazhdueshme, duket se nuk ka gjasa të ndalet.

Sigurisht, siç ndodh gjithmonë, do të kemi një rënie të dielën dhe të hënën, me të dhënat e fundjavës kur ngadalësohen, por trendi konsolidohet “.

Sipas Crisantit, të dhënat e vdekjeve “mund të jenë mashtruese”.

Le të shohim se çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara. Thjeshtimi: të vdekurit gjithmonë vijnë më vonë. Fillimisht ka rritje të infeksioneve, pastaj pas 20-30 ditësh, ajo e vdekjeve “. Për këtë arsye ” do të kishte qenë shumë e rëndësishme të përpiqeshim të arrinim qëllimin e zero infeksioneve, ishte në dorë, dështuam ”

‘Nuk mund ta besoj këtë gjë të hapur në disko. Ata duhet të mbyllen menjëherë, dhe më vjen keq për sipërmarrësit dhe për ata që punojnë atje. Presim ndihmë ekonomike, ju lutem, por disko nuk duhet të funksionojë. Jo vetëm që duhet mbyllur, por realisht nuk duhet të ishin hapur “, shton Crisanti. ” Para së gjithash është shumë e vështirë të mbash distancimin social. Përveç kësaj, aktiviteti në një disko rrit frymëmarrjen e thellë, njerëzit shkojnë në anaerobiozë, lëvizin, duhet të marrin frymë shumë më tepër. Kjo lehtëson inf.eksionet. Mendoj për shembullin e një lojtari të rugby gjatë një loje ka inf.ektuar shumë lojtarë të tjerë. Dhe më falni: disko brenda ose jashtë, pak ndryshime “.

“Sipas mendimit tim, numri i shpërthimeve dhe ngushtësia e tyre do të rritet – nënvizon eksperti – por e vërteta është se duhej t’i afroheshim zero rasteve këtë verë. Do të kishte qenë e mundur. Nuk e di, për shembull, sepse në kohë nuk merrnim kundërmasa për të kufizuar rastet e kthimit.

Nuk po flas për emigrantët, që janë pjesë shumë e margjinalizuar, po mendoj për ata që kthehen nga pushimet në vendet e tjera të Europës për shembull. Duhet të aktivizonim kontrollet më parë, të përgatitnim protokollin. Nëse është e nevojshme, edhe mbyllja e kufijve.

Ne do të kemi pikën e thyerjes kur shpërthimet, në madhësi dhe numër, arrijnë të tronditin aftësinë e reagimit të sistemit shëndetësor. Do të kalojë nga shpërthimi në një transmetim të gjerë. Më vjen keq, por në atë pikë do të duhet të jetë e qartë se zonat, ku ndodh kjo, duhen mbyllur menjëherë.

Nuk do të ketë alternativë për bllokimet lokale “.

‘Shumë sinqerisht, me koston e të bërit armiq: ishte gabim të mos parashikonim rihapjen graduale, ndryshe nga rajoni në rajon.

Përveç kësaj, na kanë rënë pantallonat përballë nevojave të industrisë turistike. Duhet të kufizonim lëvizjet brenda Italisë, nëse ishte e nevojshme, por edhe nga Italia në vendet e tjera të Europës “.