Mirush Kabashi mposht sëmundjen e rëndë, fotografohet në rrugët e Tiranës i shoqëruar nga bashkëshortja

Ka qenë jo pak tronditës lajmi që aktori i madh i skenës shqiptare, Mirush Kabashi, kishte rreth dy vite që luftonte me një sëmundje të rëndë. Lajmin e dha një punonjëse spitali, e cila publikoi në maj të këtij viti një foto me aktorin e madh. Ata ndodheshin në ambientet e spitalit ku aktori ishte në një karrige me rrota.

Mjeshtri i madh sapo kishte dalë nga një seancë radioterapie, pasi vuante prej dy vitesh nga një sëmundje e rëndë. Ajo që të bën përshtypje është fakti që aktori i madh, sot 72 vjeç, nuk e ka humbur besimin dhe shpresën, sepse edhe në atë gjendje, ai pozon duke buzëqeshur.

Por çfarë bëhet sot pas disa muajsh me të madhin Mirush Kabashi? Përgjigjen mund ta merrni nga kjo foto e bërë pak ditë më parë në rrugët e Tiranës nga paparazzi. Siç mund ta shikoni nga fotoja, duket se shëndeti i aktorit është përmirësuar dukshëm.

I veshur sportiv, por i ndihmuar nga një shkop për të ecur. Kabashi është i shoqëruar nga bashkëshortja e tij. Është me të vërtetë për t’u çuditur se si mund të strehohej një sëmundje në trupin e Kabashit. Të gjithë e dimë se ai kishte pasion të madh sportin dhe sidomos notin. Si një durrsak ekselent, Kabashi ushtrohej vazhdimisht me not dhe ishte shumë në formë, madje në një formë të rrallë fizike krahasuar me moshatarët e tij.

Ne urojmë që i madhi Mirush Kabashi të shërohet plotësisht dhe të rikthehet në skenën e teatrit apo në kinematografi, aty ku ai na ka dhuruar personazhe të përkryera, që mbeten të përjetshme në memorien tonë. Kthehu shpejt mjeshtër! Ne të presim.