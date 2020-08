Tërheqja e dokumenteve biometrike në Greqi, konsullata shqiptare njoftim për emigrantët

Konsullata shqiptare ne Selanik ka shperndare nje njoftim ne lidhje me terheqjen e dokumenteve biometrike nga emigrantet shqiptare atje.

NJOFTIM PËR TËRHEQJEN E DOKUMENTAVE BIOMETRIKE:

Konsullata e Përgjithshme e RSH-së në Selanik ju njofton se kanë mbërritur Pasaportat dhe Kartat ID deri më datë 31 Korrik 2020. Shpërndarja e tyre do të bëhet çdo ditë:

➢ E hënë- E enjte, ⏰ 09:00 deri 16.00

➢ E premte, ⏰ 9.00 deri 14:00 si dhe

➢ Me Kurier, (Dërgoni kuponin e pasaportës tuaj në adresën e konsullatës: Alvaniko Prokseneio, Tsimiski 43, TK 54624, Thessaloniki )

Në kuadrin e masave dhe kufizimeve që janë në fuqi në shtetin grek lutemi dhe kërkojmë korrektësinë maksimale gjatë paraqitjes në Konsullatë, përdorimin e maskave dhe distancimin fizik.

Paraqitja në Konsullatë për tërheqjen e Pasaportave dhe Kartave ID është e detyrueshme sipas mbiemrit dhe ditëve si më poshtë:

➢ Ditë e Hënë 🔍

Qytetarët me mbiemrin nga “A, B, C, Ç, D, DH ”

➢ Ditë e Martë 🔍

Qytetarët me mbiemrin nga “E, F, G, GJ, H, I, J”

➢ Ditë e Mërkurë 🔍

Qytetarët me mbiemrin nga “K, L, LL, M, N, NJ”

➢ Ditë e Enjte 🔍

Qytetarët me mbiemrin nga “O, P, Q, R, RR, S, SH”

➢ Ditë e Premte 🔍

Qytetarët me mbiemrin “T, TH, U, V, X, XH, Y, Z, ZH”

Faleminderit