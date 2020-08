Kthehen nga emigrimi dhe përleshen në Ersekë, dy persona në gjendje të rëndë

Burime nga spitali rajonal i Korces bejne me dije se dy prej personave qe u perfshine ne konflikt mbremjen e kesaj te shtune,jane ne gjendje te rende ne reanimacion.

Te njejtat burime shtojne se njeri prej te plagosurve rende eshte nje nga autoret e kesaj ngjarjeje.

Konflikti masiv ne qytetin e Ersekes ka ndodhur per murin e shtepise. Pas debatit palet kane perdorur mjete te forta dhe prerese. Si rrjedhojë, mbetën te plagosur 3 persona.

Policia beri te ditur se edhe nje grua e perfshire ne sherr eshte perplasur me makine nga autori qe do largohej nga vendgjarja.

Njoftimi: Kolonjë/ Më datë 22.08.2020, rreth orës 19:30, shërbimet e Komisariatit Kolonjë kanë marrë njoftim se në fshatin Starje, ka ndodhur një konflikt midis shtetasve V. A; B. C dhe H. C., si pasojë e të cilit këta të fundit kanë marrë dëmtime fizike me mjete prerëse dhe më pas shtetasi B. C., ka përplasur me mjetin e tij shtetasen H. C.

Të tre këta shtetas aktualisht ndodhen në Spitalin e Korçës, nën kujdesin e mjekëve. Falë veprimeve të shpejta, u bë e mundur identifikimi dhe shoqërimi në ambientet e Komisariatit Kolonjë, e njërit prej autorëve të dyshuar të ngjarjes shtetasit B. C., me të cilin po kryen veprimet e mëtejshme proceduriale. Po punohet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.