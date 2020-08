Horoskopi për ditën e sotme, 22 gusht 2020

Dashi

Kur ta gjeni veten duke menduar për një të afërm të moshuar sot, ndaloni dhe kushtojini vëmendje. Ky person simbolizon diçka që ju duhet të integroni përsëri në jetën tuaj sa më shpejt që të mundeni. Jepini vetes kohë të kuptoni se çfarë mund të jetë. Përgjigja mund të mos jetë e qartë në fillim. Vetëm se diçka është në të kaluarën tuaj nuk do të thotë se duhet të qëndrojë atje.

Demi

Marrëdhëniet tuaja më të afërta familjare kanë kaluar shumë ndryshime kohët e fundit, dhe ju të gjithë po hyni në një fazë të re si individë. Kjo luftë për pushtet mund të krijojë disa konflikte, por ato janë të gjitha të nevojshme dhe nuk zgjasin shumë. Në aspektin sentimental, përpiquni të kaloni më shumë kohë me partnerin.

Binjakët

Mundohuni të jeni më aktiv nga sa jeni zakonisht tani. Do të ishte një ide e mirë të përzieni energjinë tuaj me energjinë e të tjerëve, mundësisht me ju në një lloj pozicioni udhëheqës. Ju do të ushqeni energjinë e freskët të zërave të ndryshëm dhe do të merrni një mësim të mrekullueshëm se si t’i përshtateni pritshmërive të ndryshme.

Gaforrja

Mund të ketë një shkëmbim të pazakontë ose të nxehtë midis jush dhe një personi tjetër, dhe kjo mund t’ju bëjë pak të hutuar. Mund të jetë koha e duhur që të rivlerësoni se si ndiheni në lidhje me këtë çështje? Keni guximin të hulumtoni informacionin mbi të cilin bazoni mendimet tuaja, dhe kontrolloni dy herë që të jeni në anën e duhur të argumentit.

Luani

Zëri i autoritetit do të tingëllojë veçanërisht me zë të lartë sot për ju, por ndoshta kjo është vetëm për shkak se nuk ju pëlqen ajo që po thonë. Eshtë koha të mos flisni shumë, në mënyrë që të dëgjoni më me vëmendje. Ajo që ju është thënë të bëni mund të mos jetë ideja juaj, por është e nevojshme ta bëni atë nëse dëshironi të mbani vullnet të mirë në zyrë dhe të qëndroni në anën e mirë të disa njerëzve të fuqishëm.

Virgjëresha

Një nga miqtë tuaj më të ngushtë ju mungon jashtëzakonisht, dhe është koha ta bëni atë përparësinë tuaj kryesore. Pavarësisht nëse ai jetojnë afër jush apo jo nuk ka rëndësi. Gjeografia nuk ka asnjë lidhje me afërsinë kur bëhet fjalë për emocionet. Mund të kërkojë një kohë që ata të hapen dhe të marrin pjesë në një bisedë të ndershme me zemër.

Peshorja

Ndërsa ngjarjet e kësaj dite janë shumë të plota me detaje për shumicën e njerëzve, ju ecni përpara nën barrën e fakteve dhe shifrave. Ju po hyni në një fazë në të cilën keni aftësi të shkëlqyera organizative. Kjo do të thotë se mund të nisni një investim serioz që mund të sjellë të ardhura të kënaqshme.

Akrepi

Sot është një ditë e shkëlqyeshme për plane afatgjata, kështu që filloni të mendoni se çfarë doni të bëni dhe ku dëshironi të kaloni gjatë rrjedhës së një viti. Mundohuni të bëni sa më shumë pushime, bashkime familjare, darka, ekskursione dhe udhëtime romantike. Detajet do të jenë të lehta për tu rregulluar, kështu që pse të mos planifikoni?

Shigjetari

Ndonjëherë thjesht duhet të vazhdoni të keni besim. Ju mund të jeni në një udhëkryq tani, dhe koha po mbaron. Ju duhet të vendosni se në cilën rrugë do të shkoni së shpejti, dhe nuk do të keni luksin të njihni të gjitha informacionet që doni të dini rreth opsioneve tuaja. Lajmi i mirë është që ju jeni në një fazë shumë me fat. Instinktet tuaja mund të plotësojnë boshllëqet dhe t’ju ndihmojnë të merrni një rrezik të llogaritur.

Bricjapi

Sot mund të përfshiheni në disa diskutime të ashpra në vendin e punës. Përpiquni të jeni sa më konstruktiv dhe të mbani tonin në kontroll. Në aspektin sentimental, komunikimi me partnerin do të jetë zgjidhja e problemeve tuaja. Me paratë do t’ju duhet të tregoni më shumë kujdes sesa zakonisht.

Ujori

Në aspektin profesional mund ta gjeni veten të mbytur nga angazhimet, Delegimi i disa prej përgjegjësive tuaja tek njerëzit e tjerë mund të jetë zgjidhja ideale sot. Nëse kohët e fundit e keni gjetur veten ne disa debate me partnerin, sot mund të jetë dita për të sqaruar çdo mosmarrëveshje.

Peshqit

Energjia juaj ka nevojë për një stimulim sot, por jo e llojit fizik apo emocional. Për të ushqyer mendjen, kërkoni një stimulim intelektual. Idetë e diskutueshme dhe perspektivat e pazakonta do t’ju detyrojnë të mendoni për gjërat në një mënyrë të re. Dëgjoni ide të pakëndshme. Ju nuk keni nevojë t’i adoptoni ato, por duhet t’i respektoni ato. Jini të hapur për të ndryshuar mendimin tuaj./bw