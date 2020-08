Të veshura me të zeza, Rudina Dembacaj me motrën dhe mamin bën dedikimin prekës për të atin

Pak javë më parë moderatorja e njohur Rudina Dembacaj humbi njeriun e saj të shtrenjtë, babanë e saj.

Ditën e sotme ajo ka vendosur që të bëjë një dedikim prekës për të atin, ku ka publikuar një foto, e

veshur me të zeza së bashku me mamin dhe me motrën.

“Asnjë ditë, asnjë moment nuk do jetë më njësoj… Ikja jote Bab ishte dhimbje shumë e madhe për ne, por e kemi shpirtin plot nga dashuria me të cilën na rritët. Mami bashkë me ne, do tu mësojmë Hanës dhe Viktorias të njëjtat thesare jete që ti na le trashëgimi. Por mbi të gjitha do vazhdojmë ti buzeqeshim jetës njësoj si na doje ti. Të duam shumë!”- shkruan Dembacaj.