Rusia nis vaksinimin e të paktën 40,000 njerëzve, javën e ardhshme

Vaksinimi në rusi, do të nis javën e ardhshme dhe do të përfshijë më shumë se 40,000 njerëz. Do të jetë më shumë si një proçes testimi, pasi i gjithë proçesi do të vëzhgohet nga ekspertë. Këta të fundit më pas do të bëjnë vlersimin nëse duhet aprovuar si vaksina e mundshme anti Covid-19.

Këto ishin detajet e para në lidhje proçesin e vaksinimit.

Vaksina, e quajtur Sputnik V si homazh ndaj satelitit të parë në botë të nisur nga Bashkimi Sovjetik.

Ekspertët perëndimorë kanë qenë më skeptikë, duke këshilluar mos përdorimit të tij derisa të gjitha hapat e testimit të përfundonin dhe rregullorja ndërkombëtare ta konfirmonte si vaksine efektive.

Sidoqoftë eksperti rus është shprehur se të gjitha rezultatet e njerëzve që do të vaksinohen, do të paraqiten në një kalendar akademik, pas një muaji.

Një drejtor në Institutin Gamaleya të Moskës, i cili zhvilloi vaksinën, tha se 40,000 njerëz do të përfshihen në testimin masiv në më shumë se 45 qendra mjekësore rreth Rusisë.

Të dhënat po i jepen Organizatës Botërore të Shëndetit, tha Dmitriev, dhe për disa vende që po mendojnë të marrin pjesë në gjykimin e mëvonshëm të testimit, duke përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, Indinë, Brazilin, Arabinë Saudite dhe Filipinet.

Sputnik V tashmë ka marrë miratimin nga rregullatorët e brendshëm, presidenti kryesor Vladimir Putin dhe zyrtarë të tjerë për të emëruar Rusinë vendin e parë që licencoi një vaksinë Covid-19.

Së paku katër vaksina të tjera të mundshme Covid-19 janë aktualisht në gjykimet e Fazës III në të gjithë botën, sipas të dhënave të OBSH.K.K/LajmiFundit.al