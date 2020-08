Gazetari ironizon aksionin e policise ne Lazarat: Kaq kanabis i binte nga samari i gomarit te Gates

Gazetari Artan Hoxha ka ironizuar operacionin e policise ne Lazarat ku u pretendua gjetja e nje sasie lende narktotike kanabis sativa.



Reagimi i Hoxhes:

Dita nisi me nje lajm “te madh”, qe ne mengjes heret.

Te gjitha mediat informative dhe portalet, shperndane me buje nje operacion antidroge, me emrin e koduar “Sopoti”.

Operacioni ishte cilesuar i rrezikshmerise se larte, pasi u zhvillua ne Lazarat, dhe u kapen “droge, arme dhe municione”…

Heu, ç’te kete ngjare ne Lazarat, qe paskan bere gjithe kete operacion “te madh”?!

Me kete rast aktivizova dhe njehere kontaktet e vjetra, kur Lazarati ishte vertete LAZARAT me shkronja te medha, dhe territor autonom brenda Republikes se Shqiperise.

Ç’ka bere vaki mo?! Ç’eshte gjithe ky operacion qe pa gdhire dita?!

As mos e prish terezine, me thane.

E mban mend Shkelqimin mo?! Shkelqim Bashen?!

I mbyllen deren mavriut, i kane zene nje torbe me byke(mbeturina kashte pasi korret gruri).

Vertete?!- i thashe,- Per nje thes me byke, te ahuri i Çimit, e paskan bere gjithe ate operacion?!…

Pastaj lexova komunikaten e policise, ku thuhej: “Gjatë kontrollit në banesën e Bashës, në një vend të përshtatur në bodrumin e shtëpisë, shërbimet e policisë gjetën të fshehura…, një sasi prej 15.5 kg lëndë narkotike e dyshuar kanabis sativa, në trajtë pluhuri dhe mbetje bimore, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale”…

Me plaçin syte keshtu thuhej, “15.5 kilograme kanabis, ne trajte pluhuri dhe mbetje bimore”🤣🤣🤣

S’ka mundesi thashe?!

Mire gazetaret jane me pushime dhe nuk kane lajme per te publikuar, por qenkan nderruar dhe policet e Gjirokastres?!

Keta te rinjte nuk e dallokan dot kanabisin e perpunuar, nga byku!!!🤣🤣

Ata te vjetrit ishin bere agronome me master per njohje kanabisi..

Eh Lazarat, Lazarat!!!

Si u katandise…

Nuk thote kot populli:

“Me mire te te dale syri, se te dale nami”…

Kaq mbetje kanabisi, i binte Gates nga samari, kur shkarkonte barren e mushkes🤣🤣