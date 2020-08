Apple ndihmon qeverinë amerikane të ndërtojë iPod me sensorë që ruajnë sekrete shtetërore

Pas një postimi të bërë viral nga Tony Fadell, në twitter për një bashkëpunim të mundshëm të qeverisë me kompaninë Apple, ka reaguar inxhinieri i saj.

“Vetëm katër persona në kompani e kanë ditur për këtë projekt”, sipas ish-inxhinierit të softuerit Apple David Shayer.

Ky projekt ka që në 2005-ën, që është kërkuar nga departamenti e energjisë thotë eksperti.

Ata kishin kërkuar që kompania të dizenjonte një iPod. Të ishte i njëjtë në paraqitje por në përmbajtje të kishte aplikacione që mundësonin ruajtjen e sekreteve shtetërore.

Për këtë projekt nuk ka ende një konfirmim zyrtat se është i vërtetë.K.K/LajmiFundit.al

You should have seen the guys behind those 2 engineers… What a trip! I’m still friends with one of them today. Crazy super cool technology the government was working on then… I can only imagine what is cooking these days. https://t.co/ysZgmq1ldm

— Tony Fadell (@tfadell) August 18, 2020