Librat falas deri në klasën e 7-të, Rama: Në vend të xhunglës së korrupsionit, sot nxënësit marrin botime të Oxford, Pearson e Cambridge

STATUSI NGA EDI RAMA

LIBRAT FALAS ishin një stërpremtim i qeverive më parë, sot janë një realitet dhe jo vetëm kaq, po në vend të xhunglës së korrupsionit me titujt e me duzinat e “alternativave”, të sajuara për lekë e me arrna kopjimesh të këqija, sot nxënësit marrin FALAS libra të Oxford, Cambridge dhe Pearson, burimet më cilësore të dijes në Europë📚😍