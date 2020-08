Ja sa kushton fatura për 14 ditë izolimi i një të infektuari me koronavirus

Nëse papërgjeshmëria për të respektuar protokollet vijon duke e konsideruar COVID 19 një grip të zakonshëm, fatura që rëndon mbi xhepat tuaj do t’ju rrëfejë një tjetër fakt. Të gjithë e dimë që një grip i zakonshëm do të kalonte me një antigrip 500 lekë, nafazolinë 430 dhe disa ditë pushimi dhe në rastin më të keq me medikament për temperaturën apo antibiotik, por receta e një të prekuri me COVID nuk ka një fund.

Në një prej recetave të një pacienti me COVID 19, lexohen medikamentet e përshkruar nga mjeku, dhe është një kurë për pacientët që e kalojnë sëmundjen në karantinim shtëpiak. Mjeku ka rekomanduar dy antibiotikë, Roxipinë e cila është injeksion në muskul, Tavanic antibiotic me tablet, dexametazon, vitamina dhe hollues gjakut. Por recetat ndryshojnë duke bërë modifikime për secilin pacient.

Nëse refuzoni të mbani maskë dhe distancë atëherë do duhet të përgatiteni për të boshatisur xhepat me një kurë që shkon 25 mijë të vjetra deri në 60 mijë të vjetra në një ditë, dhe kostoja për 14 ditë shkon nga 350 mijë të vjetra deri në 8 qind e 40 mijë lekë të vjetra vetëm për ilaçe.

Pa përfshirë 140 mijë deri në 170 mijë lekë bërja e një skaneri që gjithmonë është më i sigurt se tampon për të identifikuar praninë e COVID 19. Në këtë rast gjithnjë nëse nuk do të ndodheni në gjendje kur do duhet të shkoni në spital për trajtim më të specializuar.

Në këtë rast do duhet të shtoni në kosot edhe

SA KUSHTOJNË 14 DITË IZOLIM I NJË TË PREKURI ME COVID-19

– Oksimeter – 3000 ose 6000 lekë

– Antibiotike tablete nga goja rreth 1100 lekë për 5 ditë

– Antibitokë venozë (470-2700/lekë për flakon) për 1 person duhen minimumi 7-14 flakona në kurë

– Vit C/D/B-Complex/Probiotike, kripëra … varet nga buxheti i pacientit

– Tretës të sekrecioneve, mesatarisht 1100 lekë për një muaj se kolla nuk ikën lehtësisht.

– Hollues gjaku tabletë, më i thjeshti rreth 200 lekë për një muaj

– Holluesi me efikas me kasto rreth 300/lekë tableta ose 500 lekë injeksioni

– Aparat oksigjeni, rreth 10000 lekë në muaj me qera

– Maska, rreth 300/400 lekë, duhen 10 copë për ti ndërruar

– Alkool, dezinfektues, 80-800 lekë flakoni

– Skaneri në privat 14000-17000 lekë