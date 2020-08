Habit shteti fqinj me vendimin e gjykatës: Prindërit nuk janë të detyruar të mbajnë fëmijët me para

Gjykata Supreme në Itali vendosi se prindërit nuk janë të detyruar të mbajnë me para fëmijët e tyre mbi 18 vjeç, edhe nëse këta të fundit nuk kanë të ardhura.

Vendimi u dha pasi një 35 vjeçar me pune part time kishte paditur prindërit e tij dhe u kërkonte para çdo muaj.

Pas mbarimit të studimeve, qoftë shkollë të mesme, universitare apo specialist, çdo i ri në Itali ka për detyrë të gjejë një vend pune dhe të bëhet i pavarur.

Gjykatësit pohojnë detyrimin e fëmijës që të ndërmarrë veprime për të kërkuar ndonjë punë për tu bërë autonom, ndërsa mirëpret një punë më shumë në përputhje me aspiratat e tij. Sepse ai nuk mund të presë “që prindi ta mbajë me para pas moshës 18-vjeç”.

Gjyqtarët territorialë vunë re, në fakt, se tani, në çdo vend të botës, supozohet pavarësia ekonomike në tridhjetë vjeç, përveç ekzistencës së një deficiti, më pak në Itali.

Sipas te dhenave zyrtare mbi 64 per qind e te rinjve italiane me moshe nga 18-35 vjec jetojne akoma me prinderit. Madje 25 per qind e tyre nuk jane as ne shkolle dhe as ne pune.

Gjykata tha te rinjte nuk kane te drejte te kerkojne mbeshtetje financiare nga prinderit edhe nese nuk kane pune. Ne vend te parave nga babi, femijet duhet te kerkojne pune dhe ta sigurojne vete jetesen e tyre.

Për gjyqtarët e legjitimitetit, vazhdimi i mbajtjes së fëmijëve jo-autonome të bashkëjetesës “të vetë-vetëquajtur” gjithashtu shkakton një trajtim të pabarabartë, të pajustifikuar dhe të pajustifikueshëm, ndaj fëmijëve të së njëjtës moshë që janë bërë të pavarur dhe më pas humbasin këtë gjendje.