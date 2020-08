Tritan Shehu: Testimi në Shqipëri do të fillojë kur të kalohet shifra e 2500 testeve në ditë, me 500 më mirë…

Ish- ministri i Shëndetësisë në qeverinë e PD, Tritan Shehu thotë se numri i testimeve aktuale ditore në Shqipëri nuk vlen.

Shehu thotë se testimi në Shqipëri do të filloj vërtet kur të kryhen të paktën 2500 teste në ditë.

Sipas tij, me 500 teste në ditë nuk ka përfitim shëndetësor dhe të dhëna që mund të përdoren, pasi pozitiviteti del 24% ose 23- 25%, kurse Italia ruan pozitivitet 2-4%.

Ai thotë se me kaq pak testime çdo gjë është jashtë kontrollit dhe me 500 testime ditore më mirë mos testohet fare.

STATUSI NGA TRITAN SHEHU

Ne Shqiperi nuk po realizohet asnje “testim” per Covid!

Shikoni me vemendje, sot raportohen 119 raste te reja dhe 501 testime PCR, pra pozitiviteti i tyre eshte reth 24%.

I njejti raport edhe dje edhe pak dite me pare, rritet apo ulet numri i testimeve po ashtu leviz dhe numri i rasteve te reja duke ruajtur gjithemone nje pozitivitet nga 23- 25%.

Ketu nuk kemi te bejme me testim te popullesise, ne kete menyre me mire mos “testoni” fare se keshtu nuk mund te nxjerresh asnje te dhene te perdoreshme nga shifrat e prodhuara, pothuajse zero perfitim shendetesor.

Italia sot kishte nje pozitivitet ne testimet 3%, duke ruajtur ne terresi nje diapazon 2-4%.

Vetem nje testim i tille mund te te jape te dhena te vlefshme jo vetem per strategji, por edhe per identifikim, ndjekje kontaktesh, izolim e mjekim me tej.

Me 500 testime ne dite e nje pozitivitet te tille nuk eshte bere asgje, nuk ka testim te vertete, nuk ka ndjekje kontaktesh as per personat shume te aferte te rasteve, nuk ka dubel testim, nuk ka testim te rasteve te sheruara (prandaj keto dalin shume te ulta), nuk ka kerkim ne institucionet shendetesore ashtu sic nuk ka kerkim ne teresi, pra nuk ka asgje apo ndryshe si i thone behet nje “vrime ne uje”, cdo gje eshte jashte kontrollit!

Ne kushtet epidemiologjike ku ndodhemi testimi do filloje ne Shqiperi kur te kalohet shifra e 2500 testeve ne dite me PCR.

Ndersa per testimet imunologjike te filluara ne QSUT as nuk flitet me, jane haruar, ndoshta qe kur pyetem per llojin e kiteve te perdorura!