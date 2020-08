Rama i ofroi familjes para pasi ambulanca përplasi 10-vjeçarin për vdekje, PD: 500 mijë lekë kushton jeta e fëmijës

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka e ka cilësuar “cinik dhe të pashpirt” kryeministrin Rama që ofroi 500 mijë lekë për familjen e fëmijës që u përplas për vdekje nga autoambulanca në Kakavijë. Në një reagim në rrjete sociale, Paloka thotë se prej 20 vitesh nuk pranon asnjëherë përgjegjësi dhe askush nuk e ka dëgjuar që të kërkojë ndjesë.

“Dje, per humbjen e jetes se vogelushit, akuzoi vete vogelushin dhe prinderit e tij…! Sot , e coi cinizmin dhe pashpirtesine edhe me larg: “500 mije leke per jeten e femijes” . Kaq kushton per Ramen , sepse ai eshte mesuar qe jetet dhe shpirtrat e shqiptareve ti bleje si ne pazar, madje edhe me lire!”, u shpreh Paloka.

Nënkryetari i PD nuk harron të kujtojë se teksa drama e shqiptarëve u kthye në tragjedi, Rama shijonte pushimet në plazh, ndaj bën thirrjen se “Kjo nuk mund të vazhdojë më”.

Postimi i plotë:

Nje kryeminister cinik e i pashpirt dhe nje qeveri e kthyer ne agjenci funeralesh! “500 mije leke per jeten e nje femije.” Cinik e i pashpirt deri ne fund! Ne se thjeshte do kishte kerkuar ndjese per humbjen e jetes se vogelushit dje ne Kakavije, do ishte shume me e ndershme e njerezore, por kjo nuk mund te ndodhe me nje qenie si Rama.

Te kerkosh ndjese do te thote te mbash pergjegjesi e ne 20 vjet qe Rama qendron ne pushtet, ne nje rrugetim te mbushur me skandale, krime e korrupsion, kurre nuk ka pranuar asnje pergjegjesi , kurre nuk e kemi degjuar te pakten te kerkoje ndjese, po gjithnje ka akuzuar te tjeret per fajet e tij.

Edhe dje, per humbjen e jetes se vogelushit, akuzoi vete vogelushin dhe prinderit e tij…! Sot , e coi cinizmin dhe pashpirtesine edhe me larg: “500 mije leke per jeten e femijes” . Kaq kushton per Ramen , sepse ai eshte mesuar qe jetet dhe shpirtrat e shqiptareve ti bleje si ne pazar, madje edhe me lire!

Qeveria duhej te kishte marre persiper pergjegjesite e saj e mos torturonte mijera shqiptare . Minimalisht duhej ti kishte informuar qytetaret e saj per situaten ne kufij dhe cfare kerkohej prej tyre. Po as kete nuk e beri .E nderkohe qe drama e mijera shqiptareve u kthye ne tragjedi, Rama shullehehej ne diell.

Nje qeveri qe ne vend qe te kryeje detyrimet minimale ndaj shtetasve te saj, kthehet ne agjenci funerale…Kjo nuk mund te vazhdoje me!