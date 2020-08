Masat kundër Covid-19/ Ministria e Jashtme publikon rregullat që duhet të ndiqen për ata që udhëtojnë drejt Italisë

Dekreti i Qeverise italiane i dates 7 gusht 2020, shtyn vlefshmerine e masave te marra per te shmangur perhapjen e virusit covid-19 ne territorin e Italise, deri me daten 7 shtator 2020.

Pra mbeten ne fuqi edhe kufizimet e levzjes se qytetareve.

Kategorite e lejuara te qytetareve shqiptare qe mund te udhetojne drejt Italise dhe nga Italia drejt Shqiperise jane :

• Lejohet hyrja ne Itali e qytetareve shqiptare që janë rezidente dhe të pajisur me leje qëndrimi italiane. (mbetet në fuqi detyrimi i izolimit/ karantinimit të mirëfilltë për 14 ditë).

• Lejohen udhëtimet per qëllime studimore;

· per nevoja pune te provuara

· per nevoja shendetesore te provuara

· Lejohet te hyjne ne Itali, anëtarët e ngushtë të familjeve te qytetareve shqiptare me leje qendrimi dhe rezidence Italiane (bashkëshorti/bashkeshortja, fëmijët deri në 21 vjeç, prindërit bashkejetues, anëtarët e tjerë të familjes të varur për arsye të aftësisë së kufizuar), te provuara me dokumentacionin perkates.

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Te gjithe qytetaret shqiptare qe permbushin kriteret e mesiperme, mund te udhetojne drejt Shqiperise edhe me pasaporten e tyre te skaduar brenda vitit 2020. Qe te rikthehen ne territorin italian duhet te bejne me pare, rinovimin e pasaportes ne Shqiperi.

Shenim: Urdheresa e Ministrise se Shendetesise e dates 12 gusht 2020, vendos detyrimin e paraqitjes se tamponit ne pikat kufitare te hyrjes ne Itali te qytetareve qe vijne nga Kroacia, Malta, Spanja dhe Greqia.

Nga sot, ne disa rajone te Italise, eshte aplikuar kryerja e tamponit per te gjithe qytetaret qe mberrijne ne Itali.

Ne fluturimin e sotem te Albawings, Tirane-Perugia, jane bere tampone dhe realizimi i tyre eshte kryer falas.