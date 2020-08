Kosova përgatitet për mësim online, Hoti: Do të jetë gjithmonë aktiv, mësuesit po trajnohen

Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti pas një takimi me zvkryeministrat, ministrin e arsimit dhe ekspertët, ka bërë të qartë se mësimi online do të jetë gjithmonë aktiv për vitin e ri shkollor.

Hoti tha se u diskutua për opsionet e organizimit të mësimit nga 1 shtatori, teksa mësimi do të organizohet në varësi të kushteve të shkollave.

Për më tepër ai tha se mësuesit po trajnohen për mësimin online si dhe do të ketë edhe mësuesë rezervë që do të angazhohen. Gjithë bota i druhet frikës se në vjeshtë- dimër do të ketë një valë të dytë nga COVID-19, si dhe bashkangjitja me gripin sezonal mund të çojë në një mbyllje tjetër si ajo e pranverës që iku.

Shtetet po marrin masa për vitin shkollor duke lënë aktiv edhe mësimin online dhe duke kthyer nxënësit në shkolla duke zbatuar masat ndaj COVID-19.

STATUSI NGA AVDULLAH HOTI

Sot, bashkë me zëvendëskryeministrat, diskutuam me Ministrin Likaj dhe bashkëpunëtorët e tij për fillimin e vitit shkollor. Ministri Likaj, me ekspertë të fushës, si dhe në konsultim me komunat, SBASHK-un, Këshillin e Prindërve dhe akterët e tjerë, është duke finalizuar opsionet për organizimin e mësimit nga data 1 shtator.

– Komunat dhe drejtorët e shkollave do të kenë udhëzime të qarta se si duhet të organizohet mësimi varësisht nga kushtet që kanë në shkollat e tyre.

– Mësimi online do të jetë gjithmonë aktiv.

– Janë duke u zhvilluar protokolle të veprimit se çfarë masa duhet të ndërmerren në çdo situatë që paraqitet.

– Do të ndërmerret një fushatë informuese për nxënësit dhe arsimtarët për masat mbrojtëse që duhet të zbatojnë.

– Mësimdhënësit janë duke u trajnuar për mësimin online, si dhe po punohet që të kemi listë rezervë të mësimdhënësve që mund të angazhohen sipas nevojës.

– Inspeksioni i arsimit do të jetë në mbështetje të shkollave për t’i udhëzuar për masat që duhet ndërmarrë, por edhe për të mbikëqyrë zbatimin e atyre masave