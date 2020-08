Tensioni greko-turk alarmon BE/ Turqia nuk bën asnjë hap pas

Presidenti turk ka deklaruar se flota ushtarake nuk do të largohet nga ujërat e Mesdheut edhe pas kërcënimeve për sanksione nga BE. Kreu i shtetit, Recep Erdogan u shpreh se operacionet e kërkimit të naftës dhe gazit do të vijojnë deri më 23 gusht.

“Ne nuk do të përulemi kurrë përballë banditërisë në pjesën tonë të territorit. Nuk do të dorëzohemi para gjuhës së sanksioneve dhe kërcënimeve. Anija e kërkimit “Oruc Reis”, që ndodhet mes Qipros dhe ishullit grek të Kretës, do të vazhdojë punën deri më 23 gusht.”- tha presidenti Erdogan.

Ministrat e Jashtëm të Bashkimit Europian i konsideruan veprimet e Ankarasë, si antagoniste dhe të rrezikshme dhe ritheksuan se të drejtat sovrane të shteteve anëtare të BE-së duhet të respektohen.

Për më tepër BE nënvizon se përkeqësimi serioz në marrëdhëniet me Turqinë ka shtuar rrezikun e incidenteve dhe kjo do të sjellë pasoja shumë të gjera strategjike për të gjithë unionin.

Në vitin 1996, dy vendet pothuajse hynë në luftë mbi përkatësinë e disa ishuve të vegjël të pabanuar në Detin Egje.