SHBA i dhuron Shqipërisë të tjera komplete testimi, Yuri Kim: Aleatët gjithmonë ndihmojnë njëri-tjetrin në raste nevoje

SHBA nëpërmjet USAID i ka dhuruar një tjetër komplet testimesh për COVID-19 si dhe një makinë të automatizuar nxjerrëse e cila pastron ARN-në duke mundësuar përpunimin e më shume testeve dhe më shpejt.

Kompletet e testimit i shkojnë ISHP dhe Spitalin Nënë Tereza teksa tashmë numri i përgjithshëm i dhuruar nga SHBA kundrejt Shqipërisë shkon në 32 mijë e 160.

”SHBA i dorëzoi më shumë # kuti provash COVID19 në Institutin e Shëndetit Publik dhe Spitalin Nënë Tereza këtë javë, për gjithsej 32.160 teste të dhuruara deri më tani + makinë nxjerrëse të automatizuar për të mundësuar më shumë teste më shpejt. Aleatët gjithmonë ndihmojnë njëri-tjetrin në raste nevoje!”- shkruan Yuri Kim.

🇺🇲️ delivered more #COVID19 test kits to the Institute of Public Health & Mother Teresa Hospital this week, for total of 32,160 tests donated so far + automated extractor machine to enable more tests more rapidly. Allies always help each other in times of need! pic.twitter.com/rtJsDzle63

