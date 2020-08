Fluksi në Kakavijë, shifra e qytetarëve në pritje po i afrohet 1 mijës

Prej orës 6 të mëngjesit kanë kaluar nëpërmjet Pikës Kufitare të Kakavijës plot 950 qytetarë deri më tani.

Me limitin mëparshëm që u përcaktua nga pala greke dhe me marrëveshjen e re, duket se numri I qytetarëve ka filluar të rritet. Raportohet se numri po i afrohet 1 mijës, prej orës 6:00 të mëngjesit deri në orën 13:00 të drejtës.

Deri më tani 350 automjete që janë lejuar të kalojnë, por pritet që ky ritëm me marrëveshjen e re do të disafishohet për shkak se pala greke nuk do të kërkojë test negative nga Covid si dhe të paktën dhe për 9 orë s’do të ketë limit me kuotë.