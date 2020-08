Messi në dhomën e zhveshjes pas humbjes 8 me 2, video bëhet virale

Barcelona pësoi humbjen më poshtëruese në historinë e saj në Europë dhe Leo Messi me shokë edhe një herë tjetër eliminohet nga Liga e Kampionëve në mënyrën më të keqe.

Leo përjetoi një makth të paparë në Lisbonë, që në pjesën e parë, kur Bayern Münich shënoi 4 gola në 30 minuta, gjë që e thelloi me 4 gola të tjerë në pjesën e dytë.

Pas ndeshjes, një video e kapitenit të Barcelonës u bë “virale” në mbarë botën.

Aty fokusohet Messi në dhomën e zhveshjes, pak para se të dalin në fushë për pjesën e dytë – ai shihet i shkatërruar plotësisht.

Në derën e dhomës së zhveshjes shfaqet Ter Stegen, gjithashtu i shokuar nga disfata e jashtëzakonshme që po merrte ekipi i tij 4-1, e që në fund u mbyllë edhe më rezultat më të thellë, 8-2.

Messi semed very disappointed between the halves ,but we love you anyways 🥺♥️ @TeamMessi #BarcaBayern #Barca #ChampionsLeague pic.twitter.com/qQnC9pPhHB

— Anadorable.514 (@syeda_qurrat514) August 15, 2020