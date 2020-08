Dëshmitë: Autoambulanca që përplasi për vdekje 10-vjeçarin me mbi 140 km/h, nuk kishte pacient brenda

Raportimi i orës 16:16 – Mësohen detaje të reja në lidhje me vdekjen tragjike të 10-vjeçarit i cili u përplas nga një autoambulancë në aksin nacional Kakavije-Gjirokastër.

Nga dëshmia e disa prej personave që panë ngjarjen, mësoshet se autoambulanca ishte me shpejtësi mbi 140 km/h dhe se brenda nuk kishte ndonjë pacient të sëmurë.

‘‘Do kemi dhe të tilla gjëra të tjera sepse njerëzit janë pa gjumë. Nga këtu deri në Athinë çfarë do bëhet me shoferët që po i lenë rrugëve? Si mund të ecë një shofer pa ndiodhur gjë siç ndodhi këtu. E pamë që po vinte me shpejtësui mbi 140 km/h, dhe nuk kishte njeri brenda. Ajo që ndodhi me fëmijën 10 vjeç është skandal. Kalojnë çdo ditë me shpejtësi, duhet më ngadalë.”