Vështirësitë e të qenit çiklist

Çiklisti profesionist Tim Declercq ka treguar pasojat e rënda që i ka lënë breshëri pas një stuhie që i zuri gjatë një gare në Francë.

Në Col du Porte shiu nuk pushonte tërë ditë, por moti i keq nuk i ndaloi çiklistët ta çonin garën deri në fund.

Por sportistët nuk dolën pa pasoja, mjafton të shohësh kurrizin e masakruar të Declercq.

Pas të nxehtit afrikan që ka përfshirë Europën Perëndimore, stuhitë tashmë janë bërë të përditshme.

Megjithatë garuesit bënë të pamundurën për të mos e lënë garën përgjysmë.

The LATE night show: If you still got the appetite for a horror movie : ” When all hail breaks loose”… Including narration by our riders. Enjoy. #CriteriumduDauphine pic.twitter.com/HY3gosjWZ3

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020