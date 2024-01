Kakavijë, bllokohen 40 shtetas nga Siria dhe Sudani

Njësiti i Policisë Kufitare që kryen patrullim në kufirin jeshil, në bashkëpunim me Forcat Delta , poshtë fshatit Glinë kanë bërë bllokimin e 40 shtetasve nga vendet e treta , Siria dhe Eritrea. Ndërta kishte edhe 12 gra. Klandestinët kishin hyrë ilegalisht nëpërmjet kufirit jeshil me shtetin grek gjatë orëve të mbrëmjes , me destinacion Malin e Zi. Vijon puna nga Specialistët e Sektorit të Migracionit në Drejtorinë Rajonale për Kufirin dhe Migracionin Gjirokastër për rikthimin vullnetar të tyre