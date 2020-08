Italia nxjerr rregullat e reja për turistët, lejon hyrjen e kushtëzuar, por për shqiptarët?

Qeveria italiane ka publikuar kufizimet e fundit për hyrjet e turistëve në vendin e tyre. Nisur nga situata pandemike e çdo shteti, autoritetet fqinje kanë specifikuar kufizimet për hyrjen e turistëve. Nga data 13 gusht, do të lejohet hyrja nga Kroacia, Greqia, Malta dhe Spanja vetëm duke pasur rezultatet e testit për koronavirusin.

Njoftimi i autoriteteve italiane:

Kroacia, Greqia, Malta, Spanja : ish Urdhëresa e Shëndetit 12/08/2020, përveç asaj që është parashikuar tashmë për vendet e BE-së, ata që hyjnë / rihynin në Itali nga këto vende (pas qëndrimit apo edhe vetëm tranzit) nga 13 gushti dhe deri në njoftimin e mëtutjeshëm, duhet të komunikojë hyrjen në Itali me ASL kompetent ( për Toscana ), dhe gjithashtu duhet: a) të dëshmojë dëshminë se i është nënshtruar, në hyrjen para 72 në Itali, një test molekular ose antigjenik, i kryer me anë të tamponit dhe marrjes negative; ose b) t’i nënshtrohen testeve molekulare ose antigjene, që do të kryhen me anë të një shtupe, pas mbërritjes në aeroport, port ose vend kufitar (kur është e mundur) ose brenda 48 orëve nga hyrja në territorin kombëtar në ASL referencë.

Ndërkohë për pjesën tjetër të vendeve europiane të cilat nuk janë të përmendura në publikimin e bërë, do të funksionojë ligji në fuqi. Turistët shqiptarë nuk do të kenë ende mundësi të udhëtojnë drejtë Italisë. Leja është vetëm për personat shtetësi italiane por edhe këta të fundit duhet të kryejnë karantinën për 14 ditë.

Njoftimi i autoriteteve italiane:

Pjesa tjetër e botës : udhëtimi në / nga pjesa tjetër e botës lejohet vetëm për arsye specifike, siç janë: puna, shëndetësia ose arsyet e studimit, urgjenca absolute, kthimi në shtëpinë e dikujt, shtëpinë ose vendbanimin. Prandaj, udhëtimi për turizëm nuk lejohet. Kthimi në Itali nga ky grup i vendeve u lejohet gjithnjë qytetarëve italianë / BE / Shengen dhe anëtarëve të familjes së tyre, mbajtësve të lejeve të rregullta të qëndrimit dhe anëtarëve të familjes së tyre.

Pas kthimit në Itali nga këto vende, është e nevojshme të nënshtroheni izolimit fiduciar për 14 ditë dhe mbikëqyrje shëndetësore duke komunikuar hyrjen në Itali në ASL kompetente ( për Toscana ), është e nevojshme të plotësoni një vetëdeklarim specifik dhe mund të arrini në destinacionin tuaj përfundimtar në Itali vetëm me automjet privat (lejohet kalimi i aeroportit, pa lënë zonat e dedikuara të aeroportit).