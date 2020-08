Shenjat e fatit, horoskopi per diten e sotme, 13 gusht 2020

Dashi

Sa më të organizuar të jeni sot aq më tepër do të kënaqeni. Pra, bëjini vetes një favor dhe filloni ditën duke vlerësuar se çfarë duhet të bëhet dhe si do të bëhet.

Demi

Disa lajme të shkëlqyera mund t’ju vijnë sot, por duhet ti prisni ato ftohtë! Mos bëni asgjë me nxitim. Tregohuni të guximshëm dhe do të jeni në një pozicion shumë të favorshëm. Durimi juaj do të shpërblehet.

Binjakët

Mos rrezikoni në aspektin financiar. Ka shumë pasiguri në një sipërmarrje të re, ndaj bëni shumë kujdes. Mos dëgjoni këshillat e të tjerëve në këtë rast, por veproni sipas këndvështrimit tuaj.

Gaforrja

Mendohuni mirë sot para se të veproni. Merrini parasysh të gjitha para se të tregoni dicka private. Sa i përket aspektit financiar, nuk parashikohen ndryshime.

Luani

Sharmi juaj do të jetë i dukshëm sot. Do të kaloni një ditë të këndshme, plot argëtim dhe të rrerthuar plot energji pozitive. Sa i përket aspektit profesional, ka gjasa të nisni një projekt të ri.

Virgjeresha

Tregohuni më bujarë dhe të drejtë. Përpiquni të ndihmoni një mik që mund të ketë nevojë për ju financiarisht. Në marrëdhënien në çift rekomandohet të thyeni patjetër rutinën.

Peshorja

A ju mungon romanca në jetën tuaj? Nëse doni më shumë trëndafila, verë dhe poezi nga një person i veçantë, duhet të bëni edhe ju pjesën tuaj. Nëse aktualisht jeni beqar, tregoni maturi në përzgjedhjet tuaja.

Akrepi

Përpiquni të jeni më aktiv. Ushtrohuni fizikisht pasi do të ndikojë pozitivisht edhe në humorin tuaj. Ka mundësi që në punë të përballeni me disa probleme. Megjithatë, shkathtësia juaj do të bëjë që t’i kaloni me sukses ato.

Shigjetari

Dikush ka luajtur me ju dhe kjo nuk do t’ju pëlqejë aspak. Sot ju duhet t’i jepni fund kësaj. Mos hezitoni t’i tregoni vendin e duhur.

Bricjapi

Do të ndiheni mirë nga ana shëndetësore pavarësisht se do të kaloni një ditë plot tension. Bëni kujdes me çështjet bankare. Nuk është dita e duhur për të dominuar, pasi mund të shkaktoni probleme.

Ujori

Nuk do të bëni progres për shkak të pesimizmit tuaj. Është koha e duhur që të kuptoni se shqetësimet kanë ndikuar negativisht në aftësinë tuaj për të menduar siç duhet. Ka gjasa të keni rritje të shpenzimeve.

Peshqit

Të jesh përgjegjës mund t’ju bëjë të mendosh që po u bën të gjithëve një favor, por ky është një iluzion. Jepini të tjerëve hapësirën që iu takon. Çiftet e martuar do të kalojnë një ditë shumë të mirë./bw