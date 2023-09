Neymar: Fitorja ndaj Atleticos mbylli problemet tek Barcelona

Barcelona ka realizuar fitore tejet të rëndësishme kundër Atletico Madridit, të dielën në mbrëmje, me rezultat 3:1.

Kjo fitore ka rikthyer besimin te skuadra katalonase. Ylli brazilian, Neymar, mendon se me këtë fitore klubi katalonas i ka dhënë fund problemeve, me të cilat u ballafaqua së fundmi. Në fakt, javën e kaluar krerët e klubit e shkarkuan Andoni Zubizarretan nga pozita e drejtorit sportiv dhe zëvendësin e tij Carles Puyol, derisa nuk kanë munguar as spekulimet për përçarjet ndërmjet Lionel Messit dhe Luis Enriques.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Ne jemi të gjithë arkitektët e fitores. Skuadra bëri më të mirën e mundshme dhe jam shumë i lumtur me rezultatin. Tani duhet përqendrohemi në fushën e lojës. Nuk ka më probleme. Të gjitha i takojnë të kaluarës. Tani të gjithë jemi sërish bashkë”, ka theksuar Neymar, i cili në një farë forme ka konfirmuar se përçarjet brenda skuadrës kanë ekzistuar.