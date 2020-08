DURRËS- Autori që aksidentoi 58-vjeçaren në Manzë mbrëmjen e djeshme është arrestuar sot.

23-vjeçari me iniciale Sh. N. me banim në Manzë duke udhëtuar me mjetin tip “Benz”, aksidentoi gruan që po ecte në këmbë. Viktima është identifikuar me iniciale H. K., ndërsa materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme. Nuk dihen akoma shkaqet e aksidentit që solli vdekjen e gruas.