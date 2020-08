Rakacolli: Spitalet COVID 3 dhe 4 gati nëse s’ka kapacitete tek dy të parët. Terapia me plazmë nuk është shpëtimtare

Zëvendës ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli ka folur për situatën e COVID-19 në vend.

Ajo tha se në dy spitalet COVID, tek Infektivi dhe “Shefqet Ndroqi” punohet intensivisht dhe se dy spitalet e tjera të dedikuara do të hapen kur të përfundojnë kapacitetet tek ekzistueset.

“Të dyja spitalet e dedikuara për COVID janë spitale që po punojnë intensivisht dhe po përballojnë fluksin e pacientëve. Numri i shtuar i rasteve do të shqoërpohet me shtimin e shtrimeve spitalore. Deri tani fluksi ka qenë krejtësisht i përballueshëm.

COVID 3 dhe 4 janë gati, po vijon trajnimi i mjekëve. në momentin që këto dy spitale 1 dhe 2 nuk do ta përballojnë fluksin, do të hapen këto spitale.

Për të trajtuar pacientët me COVID, komiteti i ekspertëve ka parashikuar skenarë të ndryshëm. Është parashikuar që nëse do të përmbushen kapacitetet në Tiranë do të trajtohen pacientët në spitalet rajonale. Tani po maten mundësitë e këtyre spitaleve po përgatiten linjat e oksigjenit dhe njëkohësisht të kenë dhe aparatura të posaçme e respiratorë. Më e rëndësishme nuk janë aparaturat por kapacitetet njerëzore”, deklaroi Rakacolli.

Sa i përket uljes së moshës mesatare të personave të prekur, zv.ministrja e lidhur me pakujdesinë.

“Mosha mesatare e pacientëve që janë të prekur, vazhdon të mbeten 30-40 dhe 40-50, kjo është fasha më e prekur. Më parë ka qenë në moshë të avancuar. Një nga shkaqet janë mosrespektimi i masave dhe është pikërisht mosha e re që tregohet më liberale ndaj këtyre kushteve. Të moshuarit vihet re që vazhdojnë ta mbrojnë veten. ndaj ka rënë mosha e të prekurve”, deklaroi Rakacolli.

Lidhur me terapinë me plazmë, zv.ministrja tha se nuk është shpëtimtare por se nga ana e mjekëve do të shqyrtohet çdo mundësi dhe se janë përcaktuar kandidatët që mund të jenë dhurues.

“Terapia do të fillojë shumë shpejt në Shqipëri. Nuk është një terapi shpëtimtare. Është provuar plazma si terapi që në gripin spanjoll. Është arsyetimi i thjeshtë logjik. Jo çdo person që ka kaluar sëmundjen ka antitrupa mjaftueshëm për tia kaluar pacientit që ka nevojë. Ne kemi përcaktuar dhe cilët do jenë kandidatët që mund të jenë dhurues”, tha Rakacolli.