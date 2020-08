Pasojat ekonomike nga COVID-19, BE i akordon për Shqipërinë 180 mln euro

Bashkimi Europian i ka akorduar Shqipërisë 180 milionë euro ndihmë financiare për përballimin e pasojave ekonomike shkaktuar nga COVID-19. Me një status në Tëitter, ambasadori i BE, Luigi Soreca shprehet se kjo ndihmë tregon edhe njëherë solidaritetin e BE me rajoni në këtë kohë krize nga pandemia.

“Me dorëzimin e sotëm të 180 milion eurove ndihmë financiare për Shqipërinë për të ndihmuar vendin të kufizojë rezultatet ekonomike të COVID-19. BE tregon edhe një herë solidaritetin e saj me rajonin në një kohë të një krize të paparë.

Ne jemi më të fortë së bashku”, shkruan Soreca.