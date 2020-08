Formula 1/ Rusia deklaron: Gara e Sochi e hapur për publikun

Ndërkohë që organizatorët e Çmimit të Madh të Italisë në Formula 1 po punojnë që gara e Mugello, më 13 shtator të zhvillohet me publik, nga Rusia vjen lajmi se gara e Sochi, e cila zhvillohet më 27 shtator, do të jetë e hapur për fansat e këtij sporti.

Organizatorët e garës ruse synojnë që të afrojnë publikun në 50% të kapacitetit, pra 30 mijë spektatorë. Deri më tani, të gjitha garat e zhvilluara kanë qenë pa publik, por në Rusi ka nisur zyrtarisht shitja e biletave për garën e Sochi.

Në pistën e Sochi do të zhvillohet gara e 10-të sezonale e Formula 1, një kampionat që nisi vetëm një muaj më parë, për shkak të pandemisë së Covid-19. “Spektatorë do të ketë gjatë provave dhe garës, por ata do të zbatojnë protokollin e sigurisë. Nuk do të ketë evente me pilotët, shëtitje etj”, thanë organizatorët e garës së Sochi.