Pedagogu ‘kapet keq’ me Hajdarin, i publikon videon nga çadra kur ‘belbëzonte’ politikisht

Pedagogu Leons Hasani, ka postuar në profilin e tij social në facebook një video të hershme të Rudina Hajdarit, gjatë kohës që ajo sapo kishte nisur rrugëtimin në politikën shqiptare.



Pedagogu vendos në pah mungesën e artikulimit të deputetes dhe shprehet se ai nuk mund të qëndrojë indiferent për këtë fakt, kur Hajdari është një përfaqësuese e popullit në Parlamentin e Republikës.

Më tej Hasani thekson se Shqipëria ka të rinjë e të reja me një elokuencë e inteligjencë të cilët janë shumë herë më dinjitozë se sa ata që na përfaqësojnë në Kuvend përfshirë dhe zonjën Hajdari.

Postimi i plotë: Nuk do e kisha problem as artikulimin dhe as nivelin intelektual të Rudines deri në momentin që do të zgjidhte të shikonte punët e saja.

Por në momentin që ajo zgjedh të përfaqesoj si deputete familjen dhe të ardhmen e fëmijëve të mi nuk mund të qëndroj indiferent.

Do të ishte mekat të mos reagoja, kur njoh me qindra dhe mijra të rinj që janë 100% më dinjitozë në gjithë setin e vlerave që ata përfaqësojnë.

Ka ardhur koha për të na përfaqësuar në parlament dhe qeveri rinia që është e aftë e me integritet, është intelektuale dhe atëdhedashëse, është qëllimmirë dhe vizionare.