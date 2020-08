Me krahun e nxirë nga serumet, Vjollca Braho fiton betejën me COVID-19: Isha në gjendje të rëndë në reanimacion

Shefja e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, Vjollca Braho pas një muaji betejë me virusi ka mundur të dalë fitimtare duke u shëruar. Përmes një statusi në facebook, Braho publikon një foto me krahë të nxirë nga serumet duke shkruan e më në fund ia doli.

E shtruar në spitalin COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, Braho tregon se ka pas vështirësi në frymëmarrje, ka qenë në reanimacion dhe në gjende të rëndë, por që falë përkushtimit të bluzave të bardha sot është shëndosh e mirë duke lënë spitalin.

Braho bën thirrje se virusi nuk është një lojë për këdo që mendon se nuk ekziston, ndërsa apelon për qytetarët që të mabjnë maskat dhe ruajnë distancën.

Braho ka shprehur mirënjohjen e saj për stafin mjekësor që u kujdesën për të dhe për të gjithë ata që i kanë uruar shërim.

Në Spitalin Shefqet Ndroqi për 1 muaj në luftë për jetën. Por ja dola ….Të dashur miq , mikesha e të afërm. Ju falenderoj nga Zemra secilin nga ju nje per nje per mijra sms-te e derguara ne telefonin tim , e telefonatat pafund qe interesoheshit cdo dite per shendetin tim edhe pse une nuk mund ti pergjigjesha asnjeriu

Veshtiresia ne frymemarje ishte shenja kryesore qe dha alarmin qe jeta ime ishte ne rezik .

Nje falenderim te vecante me perulje per ekipin e mrekullueshem te reanimacionit Dr Albani, Fahriu , Eljana, Arjani, kryeinfermierja e reanimacionit Merita, vajzat si flutura te reanimacionit, kryeinfermiret e pergjithshme Hena &Leta , sanitare Bukuria e per gjithe personelin e ketij Spitalit shpreh mirenjohjen te pafund per ate pune te shkelqyer qe ju e benit per te gjithe e jo vetem per mua duke ju dhene fryme e jete cdokujt me shpirt e zemer, Ju qe me dhate oksigjenin me dhate frymen me kthyet buzeqeshjen e Jetes me dashuri e profesionalizem! Nuk gjej fjale per te falenderuar Shefen e Reanimacionit profesores Alma Canin ( Motra ime) qe per dite e nete te tera ajo mohoj gjithshka nga jeta e saj duke ndenjur ne spital e pa u kthyer as ne darke ne shtepi ( kete se beri vetem per mua por per te gjithe pacjentet ne reanimacionin qe ajo drejton me aq shume profesionalizem e dashuri, duke mohuar veten per pacjentet ) . Ne Shqiptaret jemi me fat qe kemi ne ekipet tona mjeke ekselente qe na i ka zili dhe

dhe per pergatitjen e tyre edhe si pleumolog edhe si reanimator . Ne fund nje falenderim special per Kapitenin e ketij ekipi te bukur profesionalisht qe drejtohet nga Profesor Perlat Kapisyzi i cili vinte cdo dite ne mengjes e ne darke vizitonte te gjithe pacjentet vete me aq shume kujdes e profesionalizem . Une sot e kam Shpirtin plot per ate qe Mjekesia Heroike Shqiptare ben per secilin nga ne . Mirnjohje pafund. Falenderoj Ogerten Ministren e Shendetesise qe cdo dite interesohej per ecurin e semundjes time . Jam shume e emocjonuar se heronjte e Shefqet Ndroqit meritojne shume me shume fjali te spikatura por emocionet e dites se pare kur del nga spitali jane te medha . Ju jam mirnjohese pafund per gjihshka ju bete per mua. Nje keshille te fundit per ju qe se keni kuptuar akoma se cfarë semundje vdekjeprurse eshte Covid -19 . Ju lutem zbatoni me perpikmeri tre regullat e thjeshta duke mbajtur masken ne ambjentet e mbyllura , ruani distancimin social dhe lani duart sa me shume qe ta mbani sa me larg kete semundje vdekjeprurese .

Falenderoj Zotin qe ne kete beteje te veshtire me beri edhe me te forte .

Me respekt e mirnjohje perjete Vjollca Braho .Kjo eshte Profesoresha Alma Cani Ansary motra ime qe nuk kam fjale te pershkruaj ate qe ajo ka bere per mua.