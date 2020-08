Lufta e mundshme midis Turqisë dhe Greqisë, flet eksperti

Para disa javësh situata në Mesdhe u ashpërsua në mënyrë të rrezikshme. Dukej sikur edhe përballja ushtarake mes Turqisë dhe Greqisë nuk përjashtohej më.

Arsyeja: Synimi i Ankarasë për shpime në një zonë detare të pretenduar nga grekët. Ankaraja nga ana e saj paraqiti si arsye një marrëveshje me qeverinë libiane në Tripoli, sipas së cilës, kjo është zonë turke. Të dyja vendet dërguan anijet luftarake në rajon. Përmes ndikimit të kancelares Merkel u ulën disi tensionet, por vetëm për një kohë të shkurtër.

Javën e kaluar, Greqia dhe Egjipti nënshkruan një marrëveshje, ku përcaktuan zonat e tyre detare ekonomike. Për shkak se ato mbivendosen me zonat ekonomike të pretenduara nga Turqia, Ankaraja kërcënon me mjete ushtarake.

Eksperti i Institutit “Shkenca dhe Politika” në Berlin, Stephan Roll shpjegon situatën në Mesdhe në një intervistë për DW:

“Zonat ekskluzive ekonomike, për të cilat kanë rënë dakord Egjipti dhe Turqia mbivendosen pjesërisht me zonat ekonomike që pretendojnë Turqia dhe qeveria libiane. A çon kjo në konflikt të armatosur?”-njëra prej pyetjeve të gazetarit së DW

“Nuk e besoj, se kjo do të çojë në konflikt të armatosur. As Turqia, as Greqia dhe as Egjipti nuk janë për një konfrontim të drejtpërdrejtë, kur edhe fundi i tij do ishte i paditur. As BE, as NATO nuk kanë interes që Turqia dhe Greqia të përplasen. Ka pasur gjithmonë në të shkuarën momente shkallëzimi, që u zbutën. Për momentin këto janë gjeste kërcënuese. Por në rajon asnjëherë nuk e di. Përmes rastësisë diçka mund të marrë udhë, ka disa të shtëna diku dhe zhvillohet një dinamikë më vete. Por seriozisht nuk ka askush interes.”- përgjigjet eksperti

Stephan Roll është drejtues i grupit studimor për Lindjen e Afërt, të Mesme dhe Afrikën në Fondacionin gjerman “Shkenca dhe Politika”, institutin analitik më të rëndësishëm gjerman për politikën ndërkombëtare dhe sigurinë.